Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng ngôi nhà Việt vừa giành giải kiến trúc quốc tế

Bất động sản

Chiêm ngưỡng ngôi nhà Việt vừa giành giải kiến trúc quốc tế

Dự án tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của nhà ở đô thị: mật độ, khí hậu, tính linh hoạt và mối quan hệ với cộng đồng xung quanh.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Lá-Sách House - công trình nhà ở kết hợp thư viện tư nhân do atelier tho.A thiết kế tại TP HCM đã được vinh danh tại AR House Awards 2025. Ảnh: atelier tho.A
Mới đây, Lá-Sách House - công trình nhà ở kết hợp thư viện tư nhân do atelier tho.A thiết kế tại TP HCM đã được vinh danh tại AR House Awards 2025. Ảnh: atelier tho.A
Theo đánh giá của ban giám khảo, Lá-Sách House là một mô hình nhà ở “tích hợp khí hậu, sinh thái và đời sống gia đình một cách tự nhiên, khiến không gian sống dường như mở rộng vượt ra ngoài vỏ bọc của nó”. Ảnh: atelier tho.A
Theo đánh giá của ban giám khảo, Lá-Sách House là một mô hình nhà ở “tích hợp khí hậu, sinh thái và đời sống gia đình một cách tự nhiên, khiến không gian sống dường như mở rộng vượt ra ngoài vỏ bọc của nó”. Ảnh: atelier tho.A
Nằm trong hẻm cụt, khu đất bị bao quanh bởi các khối nhà xây chen dày đặc. Thay vì xây dựng sát ranh đất như nhà ống phổ biến, công trình được lùi nhẹ về phía sau, tạo khoảng trống nhỏ ở đầu hẻm. Ảnh: atelier tho.A
Nằm trong hẻm cụt, khu đất bị bao quanh bởi các khối nhà xây chen dày đặc. Thay vì xây dựng sát ranh đất như nhà ống phổ biến, công trình được lùi nhẹ về phía sau, tạo khoảng trống nhỏ ở đầu hẻm. Ảnh: atelier tho.A
Điểm nhấn quan trọng của căn nhà là hệ mặt đứng hai lớp với các lam polycarbonate mờ. Ảnh: atelier tho.A
Điểm nhấn quan trọng của căn nhà là hệ mặt đứng hai lớp với các lam polycarbonate mờ. Ảnh: atelier tho.A
Lớp vỏ này hoạt động như một bộ lọc khí hậu giúp giảm bức xạ mặt trời trực tiếp, hạn chế hấp thụ nhiệt, đồng thời cho phép thông gió tự nhiên. Ảnh: atelier tho.A
Lớp vỏ này hoạt động như một bộ lọc khí hậu giúp giảm bức xạ mặt trời trực tiếp, hạn chế hấp thụ nhiệt, đồng thời cho phép thông gió tự nhiên. Ảnh: atelier tho.A
Ban đêm, lớp lam bán trong suốt khiến ngôi nhà giống như một đèn lồng phát sáng trong hẻm. Ảnh: atelier tho.A
Ban đêm, lớp lam bán trong suốt khiến ngôi nhà giống như một đèn lồng phát sáng trong hẻm. Ảnh: atelier tho.A
Các không gian kỹ thuật và phục vụ bao gồm cầu thang, bếp, khu vệ sinh và kho được gom vào một lõi bê tông chạy dọc theo một bên nhà. Ảnh: atelier tho.A
Các không gian kỹ thuật và phục vụ bao gồm cầu thang, bếp, khu vệ sinh và kho được gom vào một lõi bê tông chạy dọc theo một bên nhà. Ảnh: atelier tho.A
Cách thiết kế này làm mờ ranh giới giữa các tầng chức năng, cho phép ánh sáng và không khí lưu chuyển liên tục theo chiều đứng. Ảnh: atelier tho.A
Cách thiết kế này làm mờ ranh giới giữa các tầng chức năng, cho phép ánh sáng và không khí lưu chuyển liên tục theo chiều đứng. Ảnh: atelier tho.A
Nội thất gỗ giúp cân bằng cảm giác thô của vật liệu bê tông. Ảnh: atelier tho.A
Nội thất gỗ giúp cân bằng cảm giác thô của vật liệu bê tông. Ảnh: atelier tho.A
Thông gió chéo và ánh sáng tự nhiên được khai thác xuyên suốt các tầng, giúp tăng sự thích nghi với khí hậu nhiệt đới. Ảnh: atelier tho.A
Thông gió chéo và ánh sáng tự nhiên được khai thác xuyên suốt các tầng, giúp tăng sự thích nghi với khí hậu nhiệt đới. Ảnh: atelier tho.A
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Thiết kế nhà ở đô thị sáng tạo #Ngôi nhà kết hợp thư viện tư nhân #Giải thưởng kiến trúc quốc tế #Giải pháp khí hậu cho nhà ở #Thiết kế bền vững và linh hoạt #Tối ưu hóa không gian trong hẻm nhỏ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Diện mạo Hà Nội sau hoàn thiện hệ thống công viên

Từ công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô đến công viên Võ Thị Sáu và các dự án công viên Gia Lâm, Thượng Thanh tăng tốc về đích, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hệ thống công viên, hướng tới diện mạo đô thị xanh, đáng sống