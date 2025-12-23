Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Ninh Bình đưa 148 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 148 lô đất ở tại xóm 4 Kim Chính (xã Phát Diệm) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 23/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 148 lô đất ở tại xóm 4 Kim Chính, xã Phát Diệm.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 100 - 292 m2, với giá khởi điểm 6 - 11 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá từ 8h ngày 23/12 đến 17h ngày 7/1/2026 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0229.3636.668.

2bfa4448-ad97-4465-a974-4327986ebe8e.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 23/12 đến 17h ngày 7/1/2026 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 10/1/2026, tại Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm Thể dục thể thao xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Ninh Bình #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Hà Nội sắp đưa 33 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 5 triệu đồng/m2

TP Hà Nội chuẩn bị đưa 33 lô đất ở trên địa bàn xã Yên Lãng ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 5 triệu đồng/m2.

Ngày 22/12, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 33 lô đất trên địa bàn xã Yên Lãng, TP. Hà Nội (trước đây thuộc huyện Mê Linh).

Trong đó, có 29 thửa đất tại điểm X7, thôn Nại Châu, xã Chu Phan (cũ) và 4 thửa đất tại khu Đồng Trước, xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (cũ). Các thửa đất có diện tích từ 95 - 190 m2, với giá khởi điểm từ 5 - 7 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Tam Điệp sắp đấu giá 20 lô đất, khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 20 lô đất tại phường Tam Điệp ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 4 triệu đồng/m2.

Ngày 17/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị chuẩn phối hợp tổ chức đấu giá 20 lô đất tại phường Tam Điệp.

Theo đó, các lô đất có diện tích 102 - 300 m2, với giá khởi điểm 4 - 8 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Đấu giá thành công dự án khu dân cư, Lào Cai thu về hơn 216 tỷ đồng

Với việc tổ chức đấu giá thành công Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại tổ dân phố Ngòi Đong 1, tỉnh Lào Cai thu về ngân sách Nhà nước hơn 216 tỷ đồng.

Tỉnh Lào Cai vừa tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư nông thôn mới tại tổ dân phố Ngòi Đong 1, phường Âu Lâu, thu về cho ngân sách địa phương hơn 216 tỷ đồng.

Được biết, khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch phát triển đô thị trọng điểm của tỉnh Lào Cai, có vị trí đắc địa ven sông Hồng với tiềm năng lớn về thương mại và dịch vụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới