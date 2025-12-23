Ninh Bình đưa 148 lô đất lên sàn, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 148 lô đất ở tại xóm 4 Kim Chính (xã Phát Diệm) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 6 triệu đồng/m2.

Ngày 23/12, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 148 lô đất ở tại xóm 4 Kim Chính, xã Phát Diệm.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 100 - 292 m2, với giá khởi điểm 6 - 11 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá từ 8h ngày 23/12 đến 17h ngày 7/1/2026 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, điện thoại: 0229.3636.668.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 23/12 đến 17h ngày 7/1/2026 vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

Phương thức, hình thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá được tổ chức lúc 8h ngày 10/1/2026, tại Nhà thi đấu đa năng - Trung tâm Thể dục thể thao xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

