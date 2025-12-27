Hà Nội

Biệt phủ 6.000m2 của mỹ nhân được chồng đại gia tổ chức lễ cưới nghìn tỷ

Bất động sản

Biệt phủ 6.000m2 của mỹ nhân được chồng đại gia tổ chức lễ cưới nghìn tỷ

Không gian sống của Hồ Tịnh rộng như resort, vườn cây rậm rạp như rừng, nội thất toàn đồ gỗ quý, đi cả ngày chưa chắc đã hết. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hồ Tịnh từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" nhờ vẻ đẹp đằm thắm, thùy mị. Năm 2009, Hồ Tịnh kết hôn với đại gia giàu có bậc nhất Malaysia Chu Triệu Trường và rút khỏi giới giải trí để vun vén tổ ấm. Ảnh: Weibo
Hồ Tịnh từng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" nhờ vẻ đẹp đằm thắm, thùy mị. Năm 2009, Hồ Tịnh kết hôn với đại gia giàu có bậc nhất Malaysia Chu Triệu Trường và rút khỏi giới giải trí để vun vén tổ ấm. Ảnh: Weibo
Năm 2008, đám cưới của Hồ Tịnh được tổ chức vô cùng xa xỉ tại Kuala Lumpur với nhiều quan chức cao cấp và các doanh nhân nổi tiếng tham dự, chi phí lên tới 60 triệu USD (hơn 1.000 tỷ VNĐ). Ảnh: Weibo
Năm 2008, đám cưới của Hồ Tịnh được tổ chức vô cùng xa xỉ tại Kuala Lumpur với nhiều quan chức cao cấp và các doanh nhân nổi tiếng tham dự, chi phí lên tới 60 triệu USD (hơn 1.000 tỷ VNĐ). Ảnh: Weibo
Theo Sohu, gia đình Hồ Tịnh đang sống trong biệt phủ rộng đến 6.000 m2 tại Malaysia, cùng với mẹ chồng, anh chị em chồng và các cháu. Ảnh: Sohu
Theo Sohu, gia đình Hồ Tịnh đang sống trong biệt phủ rộng đến 6.000 m2 tại Malaysia, cùng với mẹ chồng, anh chị em chồng và các cháu. Ảnh: Sohu
Dinh thự rộng đến mức đi cả ngày chưa chắc đã hết. Trong đó, diện tích tòa nhà chính đã hơn 2.000 m2. Ảnh: QQ
Dinh thự rộng đến mức đi cả ngày chưa chắc đã hết. Trong đó, diện tích tòa nhà chính đã hơn 2.000 m2. Ảnh: QQ
Do không gian sống quá lớn, các thành viên trong gia đình Hồ Tịnh dù ở cùng một nơi nhưng cũng hiếm khi đụng mặt nhau, vì mỗi nhà được chia sống tại 1 khu vực khác nhau. Ảnh: QQ
Do không gian sống quá lớn, các thành viên trong gia đình Hồ Tịnh dù ở cùng một nơi nhưng cũng hiếm khi đụng mặt nhau, vì mỗi nhà được chia sống tại 1 khu vực khác nhau. Ảnh: QQ
Thay vì cổng sắt, tường bê tông là một khu vườn rộng đến mức người ta đùa rằng "đi từ cổng vào phòng khách mất… 10 phút". Ảnh: QQ
Thay vì cổng sắt, tường bê tông là một khu vườn rộng đến mức người ta đùa rằng "đi từ cổng vào phòng khách mất… 10 phút". Ảnh: QQ
Trong khuôn viên biệt phủ có hẳn một hồ cá nhân tạo. Ảnh: QQ
Trong khuôn viên biệt phủ có hẳn một hồ cá nhân tạo. Ảnh: QQ
Khu vườn trồng nhiều loại trái cây nhiệt đới. Ảnh: QQ
Khu vườn trồng nhiều loại trái cây nhiệt đới. Ảnh: QQ
Nữ diễn viên từng khiến cộng đồng mạng phát mê với cảnh sáng đi hái mít và thanh long, chiều lại trèo cây thu hoạch sầu riêng Musang King ngay trong chính ngôi nhà. Ảnh: QQ
Nữ diễn viên từng khiến cộng đồng mạng phát mê với cảnh sáng đi hái mít và thanh long, chiều lại trèo cây thu hoạch sầu riêng Musang King ngay trong chính ngôi nhà. Ảnh: QQ
Nhiều người thậm chí còn tưởng đây là một khu nghỉ dưỡng ở đảo hoặc một resort trong rừng. Ảnh: QQ
Nhiều người thậm chí còn tưởng đây là một khu nghỉ dưỡng ở đảo hoặc một resort trong rừng. Ảnh: QQ
Trên lối đi, ghế gỗ, ghế mây, ghế nằm ngoài trời được đặt rải rác. Ảnh: QQ
Trên lối đi, ghế gỗ, ghế mây, ghế nằm ngoài trời được đặt rải rác. Ảnh: QQ
Không gian bên trong biệt thự vẫn mang đến cảm giác resort nhưng theo cách ấm cúng với khung cửa, bệ cửa, nhiều mảng tường được ốp gỗ, kết hợp với tường đá thô. Ảnh: QQ
Không gian bên trong biệt thự vẫn mang đến cảm giác resort nhưng theo cách ấm cúng với khung cửa, bệ cửa, nhiều mảng tường được ốp gỗ, kết hợp với tường đá thô. Ảnh: QQ
Tủ bếp dài, mặt bếp rộng, ánh sáng ngập tràn khiến căn bếp như một studio nấu ăn. Ảnh: QQ
Tủ bếp dài, mặt bếp rộng, ánh sáng ngập tràn khiến căn bếp như một studio nấu ăn. Ảnh: QQ
Phòng gym trong nhà cũng được lát sàn gỗ riêng, thiết kế không thua kém phòng tập chuyên nghiệp. Ảnh: QQ
Phòng gym trong nhà cũng được lát sàn gỗ riêng, thiết kế không thua kém phòng tập chuyên nghiệp. Ảnh: QQ
Hoàng Minh (tổng hợp)
