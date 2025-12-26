Hà Nội

Bên trong căn hộ 47m² gây sốt vì quá 'sạch'

Bất động sản

Bên trong căn hộ 47m² gây sốt vì quá 'sạch'

Với tông màu chủ đạo trắng ngà, gỗ tự nhiên và xám đậm, căn nhà tạo nên tổng thể thanh tĩnh, hiện đại và cực kỳ thoải mái. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Shino (38 tuổi, chưa kết hôn) hiện sống trong căn hộ điển hình, diện tích 47m² ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Toutiao
Căn hộ gồm phòng ngủ hướng Bắc, phòng khách hướng Nam, bếp nằm ở trung tâm và đặc biệt có ánh sáng tự nhiên rất đẹp vào buổi chiều. Ảnh: Toutiao
Phòng khách không làm trần giả, sàn ốp gỗ và tường trắng nhạt giúp không gian mở rộng hơn so với diện tích thật. Ảnh: Toutiao
Cạnh khung cửa kính lớn là chiếc sofa xám đậm, ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Toutiao
Bàn gỗ tối màu và hai chiếc ghế đơn tạo thành góc ăn tối ấm áp. Ảnh: Toutiao
Phòng bếp 5m² nhưng gọn đến mức ai cũng muốn áp dụng. Ảnh: Toutiao
Do sống một mình, Shino thay bếp chữ L khép kín thành bếp chữ I song song, giúp không gian thoáng hơn. Ảnh: Toutiao
Phòng ngủ tối giản với giường đơn, ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Toutiao
Phòng tắm ốp terrazzo – vật liệu đặc trưng của phong cách Nhật tối giản. Ảnh: Toutiao
Căn hộ không hào nhoáng nhưng gọn gàng, ấm áp, chan hòa thiên nhiên. Ảnh: Toutiao
#Thiết kế nội thất tối giản #Căn hộ nhỏ gọn Nhật Bản #Sử dụng màu trung tính #Không gian sống hiện đại #Tối ưu hóa diện tích #Ánh sáng tự nhiên trong nhà

