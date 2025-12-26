Bên trong căn hộ 47m² gây sốt vì quá 'sạch'

Với tông màu chủ đạo trắng ngà, gỗ tự nhiên và xám đậm, căn nhà tạo nên tổng thể thanh tĩnh, hiện đại và cực kỳ thoải mái.
Mới đây, loạt ảnh đời thường của "nữ thần Liên Quân" Phương Thảo trong chuyến dạo phố Singapore nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu thông minh, có thể được cấp trên tín nhiệm và tài vận hanh thông.
Giữa rừng rậm Amazon mênh mông, người Kayapo vẫn duy trì bản sắc mạnh mẽ với tri thức bản địa đáng kinh ngạc.
Dù đã ở ngưỡng tuổi U40, Minh Hằng vẫn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, thậm chí được báo giới quốc tế săn đón và dành tặng những danh xưng mỹ miều.
Xuất hiện trong chuyến du lịch Thượng Hải mới đây, Phanh Lee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh street style đầy cuốn hút.
Sau khi nghiên cứu các văn bản cổ có niên đại gần 3.000 tuổi, các chuyên gia đã có khám phá bất ngờ về cách người dân ở Lưỡng Hà cổ đại thể hiện cảm xúc.
Trong năm 2025, các chuyên gia, nhà khoa học đã giải mã được những bí ẩn lịch sử "đánh đố" nhân loại suốt nhiều thế kỷ.
Khi lớp “áo lá” hoàn toàn trút bỏ khỏi cây, vườn hồng cổ lộ ra trĩu quả chín mọng giữa bãi đá rêu phong trên dãy núi thiêng Đại Huệ (Nghệ An) lôi cuốn lạ kỳ.
Mới đây, gái xinh 'vũ trụ phim VFC' là Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi vén nhẹ áo len, khoe trọn vòng eo săn chắc cùng cơ bụng nổi rãnh rõ nét.
Trong năm 2025, vì tội lừa dối khách hàng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 phải trả giá đắt.
Không nghe lời cảnh báo của bạn về gã thanh niên có vẻ mặt cô hồn, P vẫn nhận lời chở khách dẫn tới cái chết thương tâm.
Nằm tựa lưng vào sườn Núi Lớn, Bạch Dinh Vũng Tàu không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn chứa đựng nhiều lớp lịch sử đặc biệt.
Hai gia đình ở Quảng Trị đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ vàng "đi lạc" vào nhà. Đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Fanmeeting T1 đã khép lại, nhưng màn “nhận vợ” của fan girl Peyz hậu sự kiện vẫn khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.
Vince Zampella, đồng sáng lập Infinity Ward và Respawn Entertainment, đã qua đời ở tuổi 55, để lại di sản đồ sộ cho ngành công nghiệp game toàn cầu.
Trong 100 ngày tới, 3 con giáp có cơ hội tăng thu nhập, vận trình tài lộc thuận lợi, trong khi 1 con giáp dễ gặp khó khăn nếu chủ quan.
Các chuyên gia đã tìm thấy Le Tonnant - xác tàu ngầm Pháp mất tích trong Chiến tranh thế giới 2 ngoài khơi Cadiz, Tây Ban Nha.
Ở Việt Nam, loại rau dân dã này từng làm thức ăn cho lợn, nhưng nay ở "trời Tây" lại trở thành "đặc sản", có nơi bán giá lên tới cả triệu đồng/kg.