Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Thành phố Huế sắp đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 5 mỏ khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý...

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025.

Theo đó, 5 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Tại phường Phú Bài, có 3 mỏ đất san lấp được đấu giá: Khu vực 1 (17,03ha, giá khởi điểm hơn 4,1 tỷ đồng), khu vực 2 (22,55ha, hơn 4 tỷ đồng) và khu vực 3 (19,82ha, hơn 7,4 tỷ đồng). Tổng tiền đặt trước cho các mỏ này hơn 7,7 tỷ đồng.

image.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cuối cùng là mỏ đất làm vật liệu san lấp tại phường Thủy Xuân (16,51ha) có giá khởi điểm hơn 3,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

Hiện, TP Huế có 32 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 18 mỏ đá và 13 mỏ đất san lấp, với tổng diện tích hơn 153ha, trữ lượng còn lại khoảng 20,6 triệu m³ và công suất khai thác ước đạt 3 triệu m³ mỗi năm.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Khoáng sản #đấu giá #TP Huế #mỏ đá #tăng nguồn thu #bảo vệ môi trường

Bài liên quan

Bất động sản

Phú Thọ đưa 28 thửa đất lên sàn, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A (xã Thổ Tang) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 10 triệu đồng/m2.

Ngày 10/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các thửa đất có diện tích 100 - 113 m2/thửa với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hưng Yên đấu thành công 33 lô đất, thu về hơn 156 tỷ đồng

Với việc tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất, tỉnh Hưng Yên dự kiến thu về ngân sách Nhà nước hơn 156 tỷ đồng.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) xác nhân, đơn vị vừa phối hợp tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất, giá trúng của các lô đất giao động từ 38 triệu đồng đến hơn 88 triệu đồng/m2.

Được biết, tổng giá khởi điểm của 33 lô đất trên là hơn 54 tỷ đồng. Diện tích các ô đất được mang ra đấu giá từ 68m2 đến hơn 100m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Nghệ An chuẩn bị đấu 52 lô đất, giá khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa 52 lô đất ở xã Tam Đồng ra đấu giá, khởi điểm thấp nhất 4 triệu đồng/m2.

Ngày 8/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở thuộc vùng quy hoạch Trộ Vừ (xã Tam Đồng).

Được biết, 52 lô đất có tổng giá khởi điểm hơn 63,6 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ hơn 160m2 đến 263m2, giá từ 4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí lô đất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới