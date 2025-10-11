Thành phố Huế sắp đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 5 mỏ khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý...

Ngày 11/10, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025.

Theo đó, 5 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Tại phường Phú Bài, có 3 mỏ đất san lấp được đấu giá: Khu vực 1 (17,03ha, giá khởi điểm hơn 4,1 tỷ đồng), khu vực 2 (22,55ha, hơn 4 tỷ đồng) và khu vực 3 (19,82ha, hơn 7,4 tỷ đồng). Tổng tiền đặt trước cho các mỏ này hơn 7,7 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ.

Cuối cùng là mỏ đất làm vật liệu san lấp tại phường Thủy Xuân (16,51ha) có giá khởi điểm hơn 3,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

Hiện, TP Huế có 32 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 18 mỏ đá và 13 mỏ đất san lấp, với tổng diện tích hơn 153ha, trữ lượng còn lại khoảng 20,6 triệu m³ và công suất khai thác ước đạt 3 triệu m³ mỗi năm.