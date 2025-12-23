Hà Nội

Biệt thự ven hồ 'nổi bần bật' với hệ mái cong đa lớp

Bất động sản

Biệt thự ven hồ 'nổi bần bật' với hệ mái cong đa lớp

Ngoài hệ mái cong đa lớp mô phỏng kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, căn biệt thự còn gây chú ý với tầm nhìn cảnh quan hồ và thành phố.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Căn biệt thự màu trắng có diện tích 383 m2, hoàn thành năm 2025 tại Jeonju (Hàn Quốc), đối diện công viên ven hồ. Ảnh: Architizer
Nằm trong một khu dân cư mới phát triển nép mình trong cảnh quan đô thị, khu đất có vị trí trung tâm trong thị trấn, mang đến tầm nhìn trực tiếp ra hồ. Ảnh: Architizer
Điểm nổi bật của công trình là mái cong lấy cảm hứng từ kiểu mái cổ, kết hợp đường cong liên tục tạo cảm giác chuyển động liên hoàn. Ảnh: Architizer
Cấu trúc mái dạng chữ A cách điệu được đơn giản hóa theo hình thức đương đại, tạo lớp vỏ kiến trúc giúp phân bố ánh sáng tự nhiên đồng đều. Ảnh: Architizer
Hệ mái còn tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhờ các đường gấp khúc liên tục. Ảnh: Architizer
Lối vào nhà được bố trí dưới khoảng mái nhô rộng, dẫn tới khu vực sinh hoạt ở tầng một. Ảnh: Architizer
Khoảng sân được thiết kế như "madang" (khoảng trống ba mặt khép kín trong kiến trúc truyền thống Hàn) nhằm tạo không gian yên tĩnh, đậm chất thơ. Ảnh: Architizer
Nhìn từ trên xuống, sân trong được bao bọc bởi lớp mái cong, mang đến cảm giác một không gian tách biệt. Ảnh: Architizer
Không gian thư giãn ở tầng một thiết kế tối giản với bàn thấp, kệ sách âm tường và ánh sáng xuyên qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: Architizer
Phía trên không gian phòng khách là phòng sinh hoạt gia đình ngập tràn ánh nắng. Ảnh: Architizer
Nội thất với gam màu trung tính kết hợp hệ cửa kính giúp lấy sáng tối đa. Ảnh: Architizer
Cầu thang bố trí lệch tầng giúp ánh sáng len lỏi khắp không gian. Ảnh: Architizer
#Thiết kế biệt thự ven hồ #Hệ mái cong đa lớp #Kiến trúc truyền thống Hàn Quốc #Tầm nhìn cảnh quan hồ và thành phố #Không gian sống tối giản #biệt thự

