Phố Hiến sắp đấu giá 23 thửa đất, khởi điểm 7,5 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 23 thửa đất ở phường Phố Hiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 7,5 triệu đồng/m2.

Ngày 14/10, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 23 thửa đất ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các thửa đất có diện tích từ 61 - 220 m2, giá khởi điểm 7,5 - 24,4 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 13/10 đến 17h ngày 27/10 trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group, địa chỉ: Lô LK 03-15, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; tại Số 74 đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, hoặc được chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của Công ty.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản vào các ngày 15/10 và 16/10 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group; hoặc Số 74 đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 13/10 đến trước 17h ngày 27/10 tại Số 74 đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (công ty sẽ bố trí Ngân hàng hỗ trợ thu tiền đặt trước vào ngày 24/10 và ngày 27/10).

Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào hồi 8h30 ngày 30/10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: Đường Sơn Nam, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.