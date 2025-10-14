Hà Nội

Bất động sản

Phố Hiến sắp đấu giá 23 thửa đất, khởi điểm 7,5 triệu đồng/m2

Tỉnh Hưng Yên chuẩn bị đưa 23 thửa đất ở phường Phố Hiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 7,5 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 14/10, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 23 thửa đất ở phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các thửa đất có diện tích từ 61 - 220 m2, giá khởi điểm 7,5 - 24,4 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 13/10 đến 17h ngày 27/10 trực tiếp tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group, địa chỉ: Lô LK 03-15, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; tại Số 74 đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, hoặc được chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của Công ty.

bat-dong-san-viet-tr-8542.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản vào các ngày 15/10 và 16/10 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sao Mai Group; hoặc Số 74 đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 13/10 đến trước 17h ngày 27/10 tại Số 74 đường Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (công ty sẽ bố trí Ngân hàng hỗ trợ thu tiền đặt trước vào ngày 24/10 và ngày 27/10).

Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào hồi 8h30 ngày 30/10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: Đường Sơn Nam, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất theo phương thức trả giá lên.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Hưng Yên #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bất động sản

Hưng Yên đưa 27 thửa đất lên sàn, khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở xã Vạn Xuân, khởi điểm thấp nhất từ 1,7 triệu đồng/m2.

Ngày 13/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa tại khu dân cư số 1 thôn Hương, thôn Thượng Hộ Trung, thôn Lộc Điền, thôn Phú Chử và thôn Thanh Hương 2, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83m2 đến 186m2, giá khởi điểm dao động từ 1,7 - 12,8 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 252 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/thửa.

Xem chi tiết

Bất động sản

Thành phố Huế sắp đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 5 mỏ khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý...

Ngày 11/10, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025.

Theo đó, 5 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bất động sản

Phú Thọ đưa 28 thửa đất lên sàn, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A (xã Thổ Tang) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 10 triệu đồng/m2.

Ngày 10/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các thửa đất có diện tích 100 - 113 m2/thửa với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

