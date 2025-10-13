Hưng Yên đưa 27 thửa đất lên sàn, khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở xã Vạn Xuân, khởi điểm thấp nhất từ 1,7 triệu đồng/m2.

Ngày 13/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa tại khu dân cư số 1 thôn Hương, thôn Thượng Hộ Trung, thôn Lộc Điền, thôn Phú Chử và thôn Thanh Hương 2, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83m2 đến 186m2, giá khởi điểm dao động từ 1,7 - 12,8 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 252 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/thửa.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng lâu dài.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên cho từng lô đất riêng biệt.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú từ 8h ngày 10/10/2025 đến 16h30 ngày 29/10/2025 (trong giờ hành chính).

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 1/11/2025, tại Hội trường Đảng ủy xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên (trụ sở xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư cũ).