Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Hưng Yên đưa 27 thửa đất lên sàn, khởi điểm từ 1,7 triệu đồng/m2

Đầu tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá 27 thửa đất ở xã Vạn Xuân, khởi điểm thấp nhất từ 1,7 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 13/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 thửa tại khu dân cư số 1 thôn Hương, thôn Thượng Hộ Trung, thôn Lộc Điền, thôn Phú Chử và thôn Thanh Hương 2, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83m2 đến 186m2, giá khởi điểm dao động từ 1,7 - 12,8 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 252 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/thửa.

image00120241106191931.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng lâu dài.

Cuộc đấu giá được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên cho từng lô đất riêng biệt.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú từ 8h ngày 10/10/2025 đến 16h30 ngày 29/10/2025 (trong giờ hành chính).

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 1/11/2025, tại Hội trường Đảng ủy xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên (trụ sở xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư cũ).

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Hưng Yên #đấu giá #đất ở #bất động sản #tăng nguồn thu

Bài liên quan

Bất động sản

Thành phố Huế sắp đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 5 mỏ khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý...

Ngày 11/10, thông tin từ UBND TP Huế xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025.

Theo đó, 5 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Xem chi tiết

Bất động sản

Hưng Yên đấu thành công 33 lô đất, thu về hơn 156 tỷ đồng

Với việc tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất, tỉnh Hưng Yên dự kiến thu về ngân sách Nhà nước hơn 156 tỷ đồng.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) xác nhân, đơn vị vừa phối hợp tổ chức đấu giá thành công 33 lô đất, giá trúng của các lô đất giao động từ 38 triệu đồng đến hơn 88 triệu đồng/m2.

Được biết, tổng giá khởi điểm của 33 lô đất trên là hơn 54 tỷ đồng. Diện tích các ô đất được mang ra đấu giá từ 68m2 đến hơn 100m2.

Xem chi tiết

Bất động sản

Phú Thọ đưa 28 thửa đất lên sàn, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Phú Thọ chuẩn bị đưa 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A (xã Thổ Tang) ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất 10 triệu đồng/m2.

Ngày 10/10, thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt - Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo đấu giá 28 thửa đất ở tại xứ đồng Lò Gạch, thôn Phú Trưng A, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, các thửa đất có diện tích 100 - 113 m2/thửa với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới