Bất động sản

Hà Nội đấu giá thành công 27 lô đất, giá trúng cao nhất gần 70 triệu đồng/m2

UBND xã Phượng Dực (TP Hà Nội) vừa tổ chức đấu giá thành công 27 lô đất ở tại khu cánh chăn nuôi, thuộc địa bàn thôn Đường La và thôn Phú Túc.

Hạo Nhiên

Đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên của xã Phượng Dực sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với giá trúng cao nhất là 69.082.000 đồng/m2.

Theo đó, các lô đất đưa ra đấu giá đều là đất ở, có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện với các khu dân cư hiện hữu và các trục giao thông chính trong khu vực. Giá khởi điểm là 4.682.000 đồng/m2, phù hợp với mặt bằng chung, tạo điều kiện để nhiều khách hàng tham gia.

image-1.jpg
Ảnh minh hoạ.

Kết quả, 100% số thửa đất được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất là 69.082.000 đồng/m2 và giá trúng thấp nhất là 52.282.000 đồng/m2, cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.

Được biết, phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt là tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục. Người có tài sản đấu giá là Ban QLDA Đầu tư - hạ tầng xã Phượng Dực.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
