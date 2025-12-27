Hà Nội

Bất động sản

Những loại cây không nên trồng trong phòng khách kẻo 'mất lộc'

Để phòng khách luôn thu hút vượng khí, gia chủ nên ưu tiên các loại cây xanh tươi, lá tròn, dáng vươn lên như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây phát tài...

Hoàng Minh (tổng hợp)

Phòng khách không chỉ là nơi sinh hoạt chung của gia đình mà còn được xem là “bộ mặt” của ngôi nhà, nơi hội tụ và lưu thông vượng khí. Vì vậy, việc lựa chọn cây cảnh trang trí trong phòng khách cần đặc biệt cẩn trọng. Nếu trồng không đúng loại, cây không những không mang lại may mắn mà còn có thể ảnh hưởng xấu đến phong thủy, tài lộc và tinh thần của gia chủ.

Cây có gai nhọn – dễ gây sát khí

Những loại cây có gai nhọn như xương rồng, cây gai rồng, cây kim ngân gai… thường được nhiều người yêu thích vì vẻ ngoài độc đáo và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, theo phong thủy, các loại cây này mang năng lượng “sát”, tượng trưng cho sự xung đột, cản trở dòng chảy tài lộc.

cay8.jpg
Cây xương có gai. Ảnh minh hoạ

Đặt cây có gai trong phòng khách có thể khiến không khí gia đình căng thẳng, dễ xảy ra bất hòa và ảnh hưởng đến vận may làm ăn. Các loại cây này phù hợp hơn khi trồng ngoài ban công hoặc trước cổng để hóa giải tà khí từ bên ngoài.

Cây héo úa, khó sống

Một chậu cây héo úa, lá vàng hoặc còi cọc đặt trong phòng khách được xem là điều tối kỵ. Trong phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sinh khí và sự phát triển. Khi cây không tươi tốt, điều đó ngụ ý sự trì trệ, suy giảm năng lượng tích cực, thậm chí báo hiệu hao tài, kém may mắn. Vì vậy, nếu không có thời gian chăm sóc cây, gia chủ nên hạn chế trưng bày hoặc lựa chọn những loại cây dễ sống, ít rụng lá.

Cây có mùi hương quá nồng

Một số loại cây như dạ lan hương, hoa sữa, ngọc lan… có mùi thơm mạnh, đặc biệt vào buổi tối. Mặc dù hương thơm dễ chịu, nhưng nếu đặt trong phòng khách kín gió sẽ gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên.

Xét về phong thủy, mùi hương quá nồng còn được cho là làm rối loạn trường khí trong nhà, không tốt cho việc tụ tài.

Cây leo rậm rạp

Những loại cây leo như thường xuân, trầu bà leo cột nếu phát triển quá rậm rạp trong phòng khách có thể che khuất ánh sáng và tạo cảm giác nặng nề.

cay-canh2.jpg
Cây leo rậm rạp không nên trồng trong phòng khách. Ảnh: Internet

Phong thủy cho rằng cây leo tượng trưng cho sự phụ thuộc, vướng víu, dễ cản trở con đường công danh, sự nghiệp của gia chủ. Nếu muốn trồng cây leo, nên kiểm soát kích thước và ưu tiên đặt ở khu vực ban công hoặc sân vườn.

Cây giả, cây nhựa

Nhiều gia đình lựa chọn cây giả vì tiện lợi và không cần chăm sóc. Tuy nhiên, cây giả không mang sinh khí, chỉ có giá trị trang trí. Trong phong thủy, việc sử dụng quá nhiều cây giả trong phòng khách có thể khiến không gian thiếu sức sống, giảm năng lượng tích cực và không hỗ trợ cho tài lộc lâu dài.

Gia chủ cần chú ý chăm sóc cây thường xuyên, giữ cho không gian phòng khách thông thoáng, sạch sẽ. Trồng cây đúng cách không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn góp phần mang lại may mắn, tài lộc và sự bình an cho cả gia đình.

