Nhựt Tiệp - Châu Thành L.A: Mối liên kết "đặc biệt" nào sau chuỗi thắng thầu?

Công ty Nhựt Tiệp đã trúng 9 gói thầu xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A làm bên mời thầu.

Sự trùng hợp đáng chú ý này, cùng với việc Nhựt Tiệp trúng 7 gói thầu tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ, Long An (cũ) đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính công bằng, minh bạch của các cuộc đấu thầu.

Mối liên kết “đặc biệt” giữa nhà thầu và bên mời thầu

Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp đang cho thấy một mô hình chiến thắng đáng chú ý tại huyện Đức Huệ, Long An. Theo thống kê, kể từ năm 2022 đến nay công ty đã trúng tới 17 gói xây lắp tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Huệ (Ban QLDA huyện Đức Huệ). Trong đó, có đến 7 gói thầu trúng tại Ban này do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A mời thầu.

Từ năm 2023 đến nay, công ty đã trúng 9 gói xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A mời thầu. Chỉ trong 2 tháng (từ tháng 4-6/2025), Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp đã trúng 3 gói xây lắp với tổng giá trị trúng thầu hơn 11,4 tỷ đồng tại Ban QLDA huyện Đức Huệ (bao gồm cả độc lập và liên danh).

Các gói thầu tại Ban QLDA huyện Đức Huệ bao gồm:

Ngày 29/06/2025, gói thầu thi công xây dựng Tuyến 15 (đoạn nhánh) có giá gói thầu 1.479.742.000 đồng. Công ty Nhựt Tiệp đã trúng thầu với giá 1.381.502.251 đồng.

Ngày 30/05/2025, gói thầu thi công xây dựng công trình Bê tông tuyến Quãng Hữu (bờ Bắc) có giá gói thầu 2.260.270.000 đồng. Công ty Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 2.149.347.000 đồng.

Ngày 17/04/2025, gói thầu thi công xây dựng Bê tông đường từ Bình Hòa Bắc đến đường Cây Gáo có giá gói thầu 8.353.366.000 đồng. Liên danh Công ty TNHH Huy Hoàng Đức Huệ - Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp đã trúng thầu với giá 7.918.924.342 đồng.

Trước đó, ngày 16/12/2024, gói thầu thuộc dự án sửa chữa đường cặp kênh 6 Hổ có giá 5.502.788.000 đồng, Liên danh thi công đường cặp kênh 6 Hổ (Công ty TNHH Thạnh Minh Vy – Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp) với giá trúng thầu 4.833.112.000 đồng thực hiện trong 240 ngày.

Ngày 17/12/2024, gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Công trình Nạo vét kênh Biên Phòng có giá 1.249.709.000 đồng, Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 1.163.788.000 đồng, thực hiện trong 180 ngày…

Các gói thầu nêu trên đều do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A thực hiện báo cáo đánh giá.

Lợi thế từ đâu?

Sự thành công của Nhựt Tiệp không chỉ đến từ việc trả giá thấp nhất, tỷ lệ tiết kiệm cao mà còn từ việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại vì những lỗi sơ đẳng trong hồ sơ:

Tại gói thầu tuyến 15 (đoạn nhánh), Công ty TNHH MTV Ngọc Chắt bị loại vì không có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng theo yêu cầu của E-HSMT; Công ty TNHH Một thành viên XD – TM – DV Minh Khôi Mỹ Quý bị loại vì cam kết cấp tín dụng của ngân hàng không đáp ứng yêu cầu, cụ thể là không đúng tên dự án.

Tại gói thầu bê tông đường từ Bình Hòa Bắc đến đường Cây Gáo, Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Phước Hưng bị đánh giá không đạt vì nộp bảo lãnh dự thầu không đúng yêu cầu; Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu cũng không đạt vì nộp cam kết bảo đảm dự thầu không đúng yêu cầu.

Việc một nhà thầu liên tục thắng các gói thầu lớn, đặc biệt khi có sự tham gia của cùng một bên mời thầu và các đối thủ đều bị loại vì lỗi tương tự, gợi lên mối lo ngại về tính minh bạch của quy trình.