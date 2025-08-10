Nhựt Tiệp - "vua" trả giá thấp: Tiết kiệm cao liệu có đi đôi với chất lượng?

Công ty Nhựt Tiệp đang cho thấy một "công thức" chiến thắng bất bại tại nhiều gói thầu xây lắp khi liên tục trúng với giá thấp nhất, tỷ lệ tiết kiệm cao.

Công thức chiến thắng: Giá thấp, tiết kiệm cao

Trong nhiều gói thầu gần đây tại huyện Đức Hòa và Đức Huệ, Long An (cũ), Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp đã chứng tỏ khả năng trả giá cạnh tranh vượt trội. Cụ thể, các gói thầu mà công ty này đã trúng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đức Hòa (cũ)... cho thấy một mô hình nhất quán:

Ngày 29/6/2025, ông Nguyễn Minh Hiền - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ đã ký Quyết định KQ2500285606_2506290954 Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 1.381.502.000 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu thi công xây dựng Tuyến 15 (đoạn nhánh): Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 1.381.502.000 đồng. Đối thủ, Công ty TNHH MTV Ngọc Chắt dự thầu với giá 1.392.625.461 đồng; Công ty TNHH Một thành viên XD – TM – DV Minh Khôi Mỹ Quý dự thầu với giá 1.400.189.240 đồng.

Gói thầu Bê tông tuyến Quãng Hữu (bờ Bắc): Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 2.149.347.000 đồng. Tại gói thầu này, các đối thủ Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Bình dự thầu với giá 2.049.000.000 đồng, Công ty TNHH Một thành viên Phước Lộc Đức Huệ dự thầu với giá 2.151.747.900 đồng, Công ty TNHH Lê Vũ VTC dự thầu với giá 2.150.398.800 đồng.

Gói thầu thuộc dự án Đường ra cánh đồng lúa ấp Bình Hữu 1 (đoạn từ ĐT 823D đến nhà ông Lê Tư): Nhựt Tiệp trúng với giá 1.774.140.759 đồng. Đối thủ Công ty TNHH Một thành viên Thuận Phúc Hảo dự thầu với giá 1.825.427.375 đồng...

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường cổng văn hóa ấp Rừng Dầu - Bến Long: Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 5.857.192.695 đồng. 3 đối thủ dự thầu với giá cao hơn đều bị loại: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Xây dựng Cao Phong dự thầu với giá 6.291.974.622 đồng, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Xây dựng An Lộc dự thầu với giá 6.003.917.967 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Trương Minh Cảnh dự thầu với giá 6.333.812.342 đồng...

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa đường ra cánh đồng lúa ấp Bình Lợi: Nhựt Tiệp trúng thầu với giá 3.670.331.622 đồng. Công ty TNHH Lê Vũ VTC dự thầu với giá 3.741.340.398 đồng bị loại.

Không chỉ trả giá thấp nhất, trong các gói thầu liên danh Công ty Nhựt Tiệp cũng thể hiện được lợi thế này. Cụ thể, tại gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuyến 15,16, liên danh Nhựt Tiệp - Huỳnh Kha trúng thầu với giá 11.718.068.697 đồng, thấp hơn giá dự thầu của các đối thủ. Theo đó, tại gói thầu trên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Xây dựng Cao Phong dự thầu với giá 12.109.654.233 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Ngân Hồng Phát dự thầu với giá 12.335.169.336 đồng.

Tương tự, tại gói thầu thuộc dự án Bê tông đường từ Bình Hòa Bắc đến đường Cây Gáo, liên danh Nhựt Tiệp - Huy Hoàng Đức Huệ trúng thầu với giá 7.918.924.000 đồng, thấp hơn hai đối thủ còn lại. Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu dự thầu với giá 8.245.127.197 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Phước Hưng dự thầu với giá 8.004.977.856 đồng.

Tiết kiệm cao, có đi kèm chất lượng?

Công ty TNHH XD Nhựt Tiệp (địa chỉ tại ấp Voi, xã Đông Thành, Tây Ninh) do ông Nguyễn Văn Nhựt là đại diện pháp luật. Công ty là nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại Long An (cũ).

Công ty đã tham gia 91 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) ghi nhận 178.609.919.974 đồng (trong đó 99.498.000 đồng là các gói chỉ định thầu). Từ 2022 đến nay, công ty đã trúng 17 gói xây lắp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ. Từ 2023 đến nay, công ty đã trúng 9 gói xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Châu Thành L.A mời thầu. 7/9 gói thầu trúng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ.

Việc trúng thầu với giá thấp nhất cho thấy Công ty Nhựt Tiệp có khả năng quản lý chi phí tốt hoặc đưa ra một chiến lược định giá cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc liên tục trúng thầu với giá thấp như vậy cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì lợi nhuận và quan trọng hơn là đảm bảo chất lượng công trình.

Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu và nhân công ngày càng tăng cao, việc trả giá thấp có thể tiềm ẩn rủi ro về việc cắt giảm vật liệu hoặc rút ngắn quy trình thi công để đảm bảo lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ và độ an toàn của công trình. Đây là vấn đề mà các cơ quan chức năng cần đặc biệt lưu tâm và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu.