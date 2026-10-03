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Dự đoán ngày mới 4/10/2026 cho 12 con giáp: Dần đón cơ hội, Tỵ nên thận trọng

Kho tri thức

Dự đoán ngày mới 4/10/2026 cho 12 con giáp: Dần đón cơ hội, Tỵ nên thận trọng

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Dần có tín hiệu thuận lợi, dễ gặp người hỗ trợ, tuổi Tỵ tránh nóng vội và hạn chế quyết định lớn.

Thiên Đăng (Tổng hợp)
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, tuổi Tý có xu hướng ưu tiên sự ổn định. Công việc không quá căng thẳng nhưng vẫn có một số việc cần xử lý nhanh. Tài chính ở mức khá. Thu nhập chính tương đối ổn định, nhưng không nên mua sắm theo cảm xúc. Nếu đang có khoản tiền cần sử dụng, nên cân nhắc kỹ trước khi chi. Chuyện tình cảm khá bình yên.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, tuổi Tý có xu hướng ưu tiên sự ổn định. Công việc không quá căng thẳng nhưng vẫn có một số việc cần xử lý nhanh. Tài chính ở mức khá. Thu nhập chính tương đối ổn định, nhưng không nên mua sắm theo cảm xúc. Nếu đang có khoản tiền cần sử dụng, nên cân nhắc kỹ trước khi chi. Chuyện tình cảm khá bình yên.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có một ngày thiên về sự chắc chắn. Công việc tiến triển từng bước, không cần quá vội vàng. Những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước có khả năng tiếp tục được triển khai. Tài lộc tương đối ổn. Giữ tiền và kiểm soát chi tiêu sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Trong tình cảm, sự chân thành sẽ mang lại hiệu quả tốt.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có một ngày thiên về sự chắc chắn. Công việc tiến triển từng bước, không cần quá vội vàng. Những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước có khả năng tiếp tục được triển khai. Tài lộc tương đối ổn. Giữ tiền và kiểm soát chi tiêu sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Trong tình cảm, sự chân thành sẽ mang lại hiệu quả tốt.
Tuổi Dần là một trong những con giáp có tín hiệu tích cực trong ngày. Công việc có cơ hội mở rộng. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng hoặc đối tác mới. Người làm công sở có thể được giao nhiệm vụ giúp thể hiện năng lực.Tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn nên giữ sự tỉnh táo. Không nên vì cảm thấy thuận lợi mà tăng mức chi tiêu quá nhanh. Chuyện tình cảm cũng sáng sủa.
Tuổi Dần là một trong những con giáp có tín hiệu tích cực trong ngày. Công việc có cơ hội mở rộng. Người làm kinh doanh dễ gặp khách hàng hoặc đối tác mới. Người làm công sở có thể được giao nhiệm vụ giúp thể hiện năng lực.Tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn nên giữ sự tỉnh táo. Không nên vì cảm thấy thuận lợi mà tăng mức chi tiêu quá nhanh. Chuyện tình cảm cũng sáng sủa.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, đây là ngày tuổi Mão tương đối thuận lợi. Công việc phù hợp với việc trao đổi, hợp tác và hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Tài chính ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản thu nhỏ hoặc giải quyết được một vấn đề tiền bạc từng khiến mình lo lắng. Về tình cảm, không khí gia đình khá ấm áp. Người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ từ bạn bè.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, đây là ngày tuổi Mão tương đối thuận lợi. Công việc phù hợp với việc trao đổi, hợp tác và hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Tài chính ổn định. Bạn có thể nhận được một khoản thu nhỏ hoặc giải quyết được một vấn đề tiền bạc từng khiến mình lo lắng. Về tình cảm, không khí gia đình khá ấm áp. Người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ từ bạn bè.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn nên duy trì nhịp độ ổn định. Ngày này không nhất thiết phải tìm kiếm bước tiến quá lớn. Làm chắc từng việc sẽ có lợi hơn việc ôm quá nhiều mục tiêu. Tài chính ở mức trung bình khá. Nên ưu tiên những khoản chi cần thiết. Tình cảm tương đối ổn. Người có đôi nên tránh tranh luận về những chuyện nhỏ.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn nên duy trì nhịp độ ổn định. Ngày này không nhất thiết phải tìm kiếm bước tiến quá lớn. Làm chắc từng việc sẽ có lợi hơn việc ôm quá nhiều mục tiêu. Tài chính ở mức trung bình khá. Nên ưu tiên những khoản chi cần thiết. Tình cảm tương đối ổn. Người có đôi nên tránh tranh luận về những chuyện nhỏ.
Tuổi Tỵ là con giáp cần chú ý nhất trong ngày 4/10. Theo lịch pháp dân gian, ngày Tân Hợi xung với tuổi Tỵ. Vì vậy, bạn nên hạn chế nóng vội và tránh đưa ra quyết định quan trọng khi tâm trạng chưa ổn định. Công việc có thể phát sinh sự khác biệt quan điểm. Không nên tranh thắng thua trong những cuộc trao đổi không cần thiết. Tài chính cũng cần thận trọng. Tình cảm dễ xuất hiện hiểu lầm nếu hai bên thiếu kiên nhẫn.
Tuổi Tỵ là con giáp cần chú ý nhất trong ngày 4/10. Theo lịch pháp dân gian, ngày Tân Hợi xung với tuổi Tỵ. Vì vậy, bạn nên hạn chế nóng vội và tránh đưa ra quyết định quan trọng khi tâm trạng chưa ổn định. Công việc có thể phát sinh sự khác biệt quan điểm. Không nên tranh thắng thua trong những cuộc trao đổi không cần thiết. Tài chính cũng cần thận trọng. Tình cảm dễ xuất hiện hiểu lầm nếu hai bên thiếu kiên nhẫn.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, tuổi Ngọ bước vào ngày mới với tâm lý khá năng động. Công việc phù hợp với việc hoàn thiện nhiệm vụ thay vì mở quá nhiều hướng mới. Nếu phải di chuyển hoặc xử lý nhiều việc, hãy sắp xếp lịch trình rõ ràng. Tài chính khá ổn nhưng dễ phát sinh chi phí cho ăn uống, đi lại và vui chơi. Nên đặt giới hạn chi tiêu trước khi bắt đầu ngày. Tình cảm nhìn chung hài hòa. Một cuộc trò chuyện đơn giản cũng có thể giúp hai người gần nhau hơn.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, tuổi Ngọ bước vào ngày mới với tâm lý khá năng động. Công việc phù hợp với việc hoàn thiện nhiệm vụ thay vì mở quá nhiều hướng mới. Nếu phải di chuyển hoặc xử lý nhiều việc, hãy sắp xếp lịch trình rõ ràng. Tài chính khá ổn nhưng dễ phát sinh chi phí cho ăn uống, đi lại và vui chơi. Nên đặt giới hạn chi tiêu trước khi bắt đầu ngày. Tình cảm nhìn chung hài hòa. Một cuộc trò chuyện đơn giản cũng có thể giúp hai người gần nhau hơn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi có nhiều tín hiệu tích cực. Hợi và Mùi thuộc nhóm tam hợp, vì vậy ngày này thích hợp để duy trì các mối quan hệ tốt và tìm kiếm sự phối hợp từ người khác. Công việc có thể tiến triển nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc người quen. Tài chính ổn định. Chuyện tình cảm có dấu hiệu ấm áp.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi có nhiều tín hiệu tích cực. Hợi và Mùi thuộc nhóm tam hợp, vì vậy ngày này thích hợp để duy trì các mối quan hệ tốt và tìm kiếm sự phối hợp từ người khác. Công việc có thể tiến triển nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp hoặc người quen. Tài chính ổn định. Chuyện tình cảm có dấu hiệu ấm áp.
Người tuổi Thân hôm nay nên chú ý cách giao tiếp. Theo một số cách luận ngày dân gian, Thân có quan hệ không thuận với ngày Hợi, vì vậy những chuyện tưởng nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân gây tranh luận. Công việc cần sự kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt, các giấy tờ, lịch trình hoặc thông tin quan trọng nên được xem lại trước khi xác nhận. Tài chính chưa có thay đổi lớn. Tình cảm cần sự thẳng thắn.
Người tuổi Thân hôm nay nên chú ý cách giao tiếp. Theo một số cách luận ngày dân gian, Thân có quan hệ không thuận với ngày Hợi, vì vậy những chuyện tưởng nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân gây tranh luận. Công việc cần sự kiểm tra kỹ lưỡng. Đặc biệt, các giấy tờ, lịch trình hoặc thông tin quan trọng nên được xem lại trước khi xác nhận. Tài chính chưa có thay đổi lớn. Tình cảm cần sự thẳng thắn.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, tuổi Dậu có một ngày khá bận rộn. Công việc phù hợp với việc sắp xếp lại kế hoạch. Những nhiệm vụ nhỏ nếu được hoàn thành sớm sẽ giúp bạn giảm áp lực về sau. Tài chính không có biến động quá lớn. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế chi tiền cho những món đồ chưa thực sự cần thiết. Về tình cảm, người có đôi nên tránh mang áp lực công việc về nhà. Người độc thân có thể có cơ hội giao lưu nhưng chưa cần vội xác định mối quan hệ.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 4/10/2026, tuổi Dậu có một ngày khá bận rộn. Công việc phù hợp với việc sắp xếp lại kế hoạch. Những nhiệm vụ nhỏ nếu được hoàn thành sớm sẽ giúp bạn giảm áp lực về sau. Tài chính không có biến động quá lớn. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế chi tiền cho những món đồ chưa thực sự cần thiết. Về tình cảm, người có đôi nên tránh mang áp lực công việc về nhà. Người độc thân có thể có cơ hội giao lưu nhưng chưa cần vội xác định mối quan hệ.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có xu hướng ổn định hơn nếu biết giữ đúng kế hoạch. Công việc có thể xuất hiện một vài việc phát sinh nhưng không quá khó giải quyết. Tài chính ở mức cân bằng. Không nên kỳ vọng khoản lợi lớn trong thời gian ngắn. Giữ dòng tiền ổn định vẫn là lựa chọn phù hợp. Tình cảm khá hài hòa.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có xu hướng ổn định hơn nếu biết giữ đúng kế hoạch. Công việc có thể xuất hiện một vài việc phát sinh nhưng không quá khó giải quyết. Tài chính ở mức cân bằng. Không nên kỳ vọng khoản lợi lớn trong thời gian ngắn. Giữ dòng tiền ổn định vẫn là lựa chọn phù hợp. Tình cảm khá hài hòa.
Người tuổi Hợi bước vào ngày bản khí của chính mình vì 4/10 là ngày Tân Hợi. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc nên chú ý nhiều hơn đến cách cân bằng cảm xúc và hành động. Công việc có thể khá thuận nếu bạn giữ được sự tập trung. Những nhiệm vụ cần sự sáng tạo hoặc trao đổi ý tưởng có thể tiến triển tốt. Tài chính tương đối ổn định nhưng không nên chủ quan. Có tiền vào cũng cần chú ý tiền ra. Chuyện tình cảm khá nhẹ nhàng.
Người tuổi Hợi bước vào ngày bản khí của chính mình vì 4/10 là ngày Tân Hợi. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc nên chú ý nhiều hơn đến cách cân bằng cảm xúc và hành động. Công việc có thể khá thuận nếu bạn giữ được sự tập trung. Những nhiệm vụ cần sự sáng tạo hoặc trao đổi ý tưởng có thể tiến triển tốt. Tài chính tương đối ổn định nhưng không nên chủ quan. Có tiền vào cũng cần chú ý tiền ra. Chuyện tình cảm khá nhẹ nhàng.
Xem video: 3 con giáp được dự đoán vận trình hanh thông
Thiên Đăng (Tổng hợp)
#12 con giáp #Dần #Tỵ #con giáp #tử vi #tử vi năm 2026

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