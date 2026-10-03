Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026: Kim Ngưu linh hoạt, Cự Giải khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026, Cự Giải có nhiều cơ hội mới, trong khi nhiều cung được khuyên giữ bình tĩnh, chú trọng tình cảm, tài chính.