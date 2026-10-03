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Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026: Kim Ngưu linh hoạt, Cự Giải khởi sắc

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026: Kim Ngưu linh hoạt, Cự Giải khởi sắc

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026, Cự Giải có nhiều cơ hội mới, trong khi nhiều cung được khuyên giữ bình tĩnh, chú trọng tình cảm, tài chính.

Thiên Đăng (Tổng hợp)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên đi chậm lại trong ngày 4/10. Công việc có thể chưa đạt tốc độ như mong muốn, vì vậy không nên nóng vội thúc ép mọi thứ. Trong tình cảm, có những khác biệt quan điểm dễ xuất hiện. Người đã có đôi nên nói chuyện nhẹ nhàng, tránh để cái tôi làm vấn đề trở nên lớn hơn. Nguồn tiền có thể không quá dồi dào. Các khoản chi cho gia đình cần được tính toán kỹ. Lời khuyên: Bình tĩnh và ưu tiên việc quan trọng.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên đi chậm lại trong ngày 4/10. Công việc có thể chưa đạt tốc độ như mong muốn, vì vậy không nên nóng vội thúc ép mọi thứ. Trong tình cảm, có những khác biệt quan điểm dễ xuất hiện. Người đã có đôi nên nói chuyện nhẹ nhàng, tránh để cái tôi làm vấn đề trở nên lớn hơn. Nguồn tiền có thể không quá dồi dào. Các khoản chi cho gia đình cần được tính toán kỹ. Lời khuyên: Bình tĩnh và ưu tiên việc quan trọng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể phải đối mặt với một vài thay đổi bất ngờ. Những kế hoạch quen thuộc có khả năng bị điều chỉnh. Trong tình cảm, đừng đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức từ người yêu. Cho nhau không gian riêng tư sẽ giúp mối quan hệ nhẹ nhàng hơn. Đây không phải lúc thích hợp để chi tiêu theo cảm xúc. Nên ưu tiên những khoản thật sự cần thiết. Lời khuyên: Linh hoạt sẽ giúp bạn tránh nhiều va chạm không đáng có.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có thể phải đối mặt với một vài thay đổi bất ngờ. Những kế hoạch quen thuộc có khả năng bị điều chỉnh. Trong tình cảm, đừng đòi hỏi câu trả lời ngay lập tức từ người yêu. Cho nhau không gian riêng tư sẽ giúp mối quan hệ nhẹ nhàng hơn. Đây không phải lúc thích hợp để chi tiêu theo cảm xúc. Nên ưu tiên những khoản thật sự cần thiết. Lời khuyên: Linh hoạt sẽ giúp bạn tránh nhiều va chạm không đáng có.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có ngày thuận lợi cho giao tiếp, trao đổi ý tưởng và kết nối với người khác. Đây là lúc nên tận dụng khả năng diễn đạt của mình. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân dễ tạo ấn tượng tốt khi giao tiếp. Bạn nên xem lại cách sử dụng tiền. Những khoản nhỏ nếu lặp lại nhiều lần có thể trở thành gánh nặng. Lời khuyên: Nói rõ điều mình muốn nhưng vẫn cần lắng nghe người khác.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có ngày thuận lợi cho giao tiếp, trao đổi ý tưởng và kết nối với người khác. Đây là lúc nên tận dụng khả năng diễn đạt của mình. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân dễ tạo ấn tượng tốt khi giao tiếp. Bạn nên xem lại cách sử dụng tiền. Những khoản nhỏ nếu lặp lại nhiều lần có thể trở thành gánh nặng. Lời khuyên: Nói rõ điều mình muốn nhưng vẫn cần lắng nghe người khác.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có thể có nhiều điểm đáng chú ý trong ngày. Trực giác và khả năng nhận biết cảm xúc của bản thân được nhấn mạnh. Sự chân thành giúp mối quan hệ tiến gần hơn. Một cuộc trò chuyện sâu sắc có thể giải quyết hiểu lầm cũ. Trong tài chính, có thể xuất hiện cơ hội liên quan đến tiền bạc, nhưng vẫn cần xem xét kỹ trước khi quyết định. Lời khuyên: Tin vào trực giác nhưng đừng bỏ qua lý trí.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có thể có nhiều điểm đáng chú ý trong ngày. Trực giác và khả năng nhận biết cảm xúc của bản thân được nhấn mạnh. Sự chân thành giúp mối quan hệ tiến gần hơn. Một cuộc trò chuyện sâu sắc có thể giải quyết hiểu lầm cũ. Trong tài chính, có thể xuất hiện cơ hội liên quan đến tiền bạc, nhưng vẫn cần xem xét kỹ trước khi quyết định. Lời khuyên: Tin vào trực giác nhưng đừng bỏ qua lý trí.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên dành ngày này để chuẩn bị thay vì cố tạo ra một bước tiến quá lớn. Trong tình cảm, hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn. Một lời chia sẻ từ người yêu có thể giúp bạn hiểu rõ vấn đề đang tồn tại. Không nên mua sắm chỉ vì cảm xúc nhất thời. Lời khuyên: Kiên nhẫn hôm nay sẽ giúp bạn hành động chắc chắn hơn vào những ngày tới.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên dành ngày này để chuẩn bị thay vì cố tạo ra một bước tiến quá lớn. Trong tình cảm, hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn. Một lời chia sẻ từ người yêu có thể giúp bạn hiểu rõ vấn đề đang tồn tại. Không nên mua sắm chỉ vì cảm xúc nhất thời. Lời khuyên: Kiên nhẫn hôm nay sẽ giúp bạn hành động chắc chắn hơn vào những ngày tới.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có lợi thế khi làm việc cùng người khác. Một người bạn, đồng nghiệp hoặc đối tác có thể mang đến thông tin hữu ích. Trong tình cảm, những mục tiêu chung giúp mối quan hệ bền chặt hơn. Người độc thân có thể làm quen với người mới thông qua môi trường làm việc hoặc nhóm bạn. Tài chính phù hợp với việc lập kế hoạch dài hạn và kiểm soát chi tiêu. Lời khuyên: Mở rộng góc nhìn thay vì quá chú ý đến từng chi tiết nhỏ.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có lợi thế khi làm việc cùng người khác. Một người bạn, đồng nghiệp hoặc đối tác có thể mang đến thông tin hữu ích. Trong tình cảm, những mục tiêu chung giúp mối quan hệ bền chặt hơn. Người độc thân có thể làm quen với người mới thông qua môi trường làm việc hoặc nhóm bạn. Tài chính phù hợp với việc lập kế hoạch dài hạn và kiểm soát chi tiêu. Lời khuyên: Mở rộng góc nhìn thay vì quá chú ý đến từng chi tiết nhỏ.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình bước vào ngày 4/10 với sự cân bằng. Trong tình cảm, đây là thời điểm tốt để giải quyết những chuyện còn chưa nói rõ. Sự mềm mỏng sẽ giúp hai người gần nhau hơn. Có thể xuất hiện ý tưởng mới về thu nhập, nhưng nên nghiên cứu trước khi hành động. Lời khuyên: Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình bước vào ngày 4/10 với sự cân bằng. Trong tình cảm, đây là thời điểm tốt để giải quyết những chuyện còn chưa nói rõ. Sự mềm mỏng sẽ giúp hai người gần nhau hơn. Có thể xuất hiện ý tưởng mới về thu nhập, nhưng nên nghiên cứu trước khi hành động. Lời khuyên: Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay có xu hướng suy nghĩ sâu hơn về tình cảm và tiền bạc. Những vấn đề tưởng đã kết thúc có thể quay lại để được nhìn nhận rõ hơn. Trong tình cảm, cảm xúc mạnh nhưng cần tránh ghen tuông hoặc kiểm soát quá mức. Về tài chính, các hợp đồng, đầu tư hoặc những khoản tiền lớn cần được kiểm tra cẩn thận. Lời khuyên: Không nên quyết định tài chính chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay có xu hướng suy nghĩ sâu hơn về tình cảm và tiền bạc. Những vấn đề tưởng đã kết thúc có thể quay lại để được nhìn nhận rõ hơn. Trong tình cảm, cảm xúc mạnh nhưng cần tránh ghen tuông hoặc kiểm soát quá mức. Về tài chính, các hợp đồng, đầu tư hoặc những khoản tiền lớn cần được kiểm tra cẩn thận. Lời khuyên: Không nên quyết định tài chính chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay nên tập trung vào những mục tiêu dài hạn thay vì chạy theo thay đổi tức thời. Sự thành thật sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Nếu đang có khúc mắc, đây là lúc nên nói thẳng nhưng nhẹ nhàng. Trong tài chính, những khoản tiền chung, đầu tư hoặc kế hoạch dài hạn nên được xem xét kỹ. Lời khuyên: Đừng vội thay đổi chỉ vì cảm thấy chán.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay nên tập trung vào những mục tiêu dài hạn thay vì chạy theo thay đổi tức thời. Sự thành thật sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Nếu đang có khúc mắc, đây là lúc nên nói thẳng nhưng nhẹ nhàng. Trong tài chính, những khoản tiền chung, đầu tư hoặc kế hoạch dài hạn nên được xem xét kỹ. Lời khuyên: Đừng vội thay đổi chỉ vì cảm thấy chán.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể tập trung mạnh vào tài chính, giá trị cá nhân và những mục tiêu thực tế. Trong tình cảm, sự cởi mở sẽ giúp mối quan hệ gần gũi hơn. Đừng lúc nào cũng giữ cảm xúc trong lòng. Về tài chính, ngày này thích hợp để lập ngân sách, xem lại thu nhập và chuẩn bị kế hoạch dài hạn. Lời khuyên: Hãy nhìn nhận đúng giá trị của bản thân.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể tập trung mạnh vào tài chính, giá trị cá nhân và những mục tiêu thực tế. Trong tình cảm, sự cởi mở sẽ giúp mối quan hệ gần gũi hơn. Đừng lúc nào cũng giữ cảm xúc trong lòng. Về tài chính, ngày này thích hợp để lập ngân sách, xem lại thu nhập và chuẩn bị kế hoạch dài hạn. Lời khuyên: Hãy nhìn nhận đúng giá trị của bản thân.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể có nhiều ý tưởng mới và nhu cầu thể hiện cá tính. Đây là ngày phù hợp để suy nghĩ khác với lối mòn. Trong tình cảm, sự chân thành và cởi mở giúp quan hệ trở nên tự nhiên hơn. Tài chính nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia một cơ hội mới. Lời khuyên: Sáng tạo nhưng vẫn cần thực tế.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có thể có nhiều ý tưởng mới và nhu cầu thể hiện cá tính. Đây là ngày phù hợp để suy nghĩ khác với lối mòn. Trong tình cảm, sự chân thành và cởi mở giúp quan hệ trở nên tự nhiên hơn. Tài chính nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia một cơ hội mới. Lời khuyên: Sáng tạo nhưng vẫn cần thực tế.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày có xu hướng sống chậm và suy nghĩ nhiều hơn. Trong tình cảm, sự đồng cảm giúp bạn dễ thấu hiểu người thân hoặc người yêu. Một hành động nhỏ cũng có thể tạo cảm giác gần gũi. Trong tài chính, không nên vội vàng với các cơ hội kiếm tiền. Hãy kiểm tra thông tin trước. Lời khuyên: Nghỉ ngơi đúng lúc để lấy lại năng lượng.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày có xu hướng sống chậm và suy nghĩ nhiều hơn. Trong tình cảm, sự đồng cảm giúp bạn dễ thấu hiểu người thân hoặc người yêu. Một hành động nhỏ cũng có thể tạo cảm giác gần gũi. Trong tài chính, không nên vội vàng với các cơ hội kiếm tiền. Hãy kiểm tra thông tin trước. Lời khuyên: Nghỉ ngơi đúng lúc để lấy lại năng lượng.
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Thiên Đăng (Tổng hợp)
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Kim Ngưu #Cự Giải #cung hoàng đạo

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