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Kho tri thức

Những hành tinh kỳ lạ bị nước bao phủ hoàn toàn, biển sâu hàng trăm kilomet

Có thể trong bóng tối vũ trụ, tồn tại một thế giới mà khi nhìn từ không gian, thứ duy nhất có thể thấy là một quả cầu xanh khổng lồ – một đại dương không có bờ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến những thế giới có lượng nước khổng lồ. NASA gọi chúng là “ocean worlds” – những thế giới đại dương. Chúng không nhất thiết phải giống Trái Đất, có nơi đại dương nằm dưới hàng chục kilomet băng, có nơi nước có thể bao phủ gần như toàn bộ bề mặt.

Ảnh: sci

Ngay trong Hệ Mặt Trời, Europa và Ganymede của Sao Mộc, Enceladus và Titan của Sao Thổ là những ứng viên nổi bật. Các đại dương này phần lớn bị che dưới lớp băng dày, nhưng chúng khiến giới khoa học đặc biệt chú ý bởi nước lỏng có thể tồn tại cùng với các nguồn năng lượng cần thiết cho hóa học sự sống. Riêng Europa được cho là có một đại dương nước mặn nằm bên dưới lớp băng bề mặt.

Nhưng điều hấp dẫn hơn là những hành tinh đại dương thực sự quay quanh các ngôi sao khác. Một số ngoại hành tinh có mật độ thấp bất thường, cho thấy chúng có thể chứa một tỷ lệ nước rất lớn. Năm 2022, các quan sát của Hubble và Spitzer cung cấp bằng chứng cho thấy Kepler-138 c và Kepler-138 d có thể là những “thế giới nước”, với nước chiếm phần đáng kể trong thành phần của chúng. Hai hành tinh này cách Trái Đất khoảng 218 năm ánh sáng.

Ảnh: unsplash

Một thế giới như vậy có thể trông rất khác Trái Đất. Hãy tưởng tượng một hành tinh không có những lục địa rộng lớn, chỉ có một đại dương xanh kéo dài đến tận đường chân trời. Nếu đại dương đủ sâu, áp suất ở đáy có thể lớn đến mức nước không còn tồn tại hoàn toàn giống nước trên Trái Đất. Các lớp băng hình thành dưới áp suất cực cao có thể xuất hiện sâu bên dưới đại dương, ngăn cách nước với lớp đá bên dưới.

Điều này tạo ra một câu hỏi quan trọng, một hành tinh quá nhiều nước có thực sự thuận lợi cho sự sống? Nước là một trong những thành phần thiết yếu của sự sống như chúng ta biết, nhưng sự sống còn cần năng lượng và các phân tử hữu cơ. Vì vậy, một đại dương khổng lồ không tự động đồng nghĩa với một thế giới có sinh vật.

Ảnh: space

Các nhà thiên văn hiện tìm kiếm những dấu hiệu tinh tế trong ánh sáng của các ngoại hành tinh để xác định thành phần khí quyển và đặc điểm bề mặt của chúng. Mỗi phát hiện mới có thể giúp trả lời một câu hỏi lớn: liệu Trái Đất là một thế giới đặc biệt, hay những hành tinh xanh ngập nước lại phổ biến trong thiên hà?

Có thể trong bóng tối cách chúng ta hàng trăm năm ánh sáng, tồn tại một thế giới mà khi nhìn từ không gian, thứ duy nhất có thể thấy là một quả cầu xanh khổng lồ – một đại dương không có bờ.

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#hành tinh đại dương trong hệ mặt trời #các ngoại hành tinh chứa nước #đặc điểm các thế giới nước ngoài Trái Đất

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