Bất động sản

Những điều cần lưu ý khi mua bán nhà đất trong tháng cô hồn

Khi mua bán nhà đất trong tháng cô hồn, người mua và người bán cần chuẩn bị kỹ về pháp lý, giá cả và tâm lý.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Tháng 7 âm lịch, dân gian thường gọi là tháng cô hồn hay tháng xá tội vong nhân, từ lâu đã gắn liền với nhiều kiêng kỵ trong đời sống người Việt. Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ là mua bán bất động sản.

Nhiều người e ngại việc ký hợp đồng, giao dịch nhà đất trong thời gian này vì lo sợ xui xẻo. Tuy nhiên, với những ai có nhu cầu thực sự, đây có thể là thời điểm tốt để thương lượng giá. Tuy nhiên, khi mua cần lưu ý một số vấn đề sau.

Xác định rõ mục đích mua bán

Trước hết, cần xác định rõ mục đích mua bán. Nếu bạn mua nhà để ở lâu dài hoặc đầu tư dài hạn, việc chọn thời điểm ký kết trong tháng cô hồn không gây ảnh hưởng đến giá trị tài sản.

Điều quan trọng là đảm bảo pháp lý minh bạch: sổ đỏ, sổ hồng đầy đủ, không tranh chấp, không vướng quy hoạch. Việc kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý giúp bạn tránh rủi ro về sau, bất kể thời điểm mua bán.

Khảo sát giá khu vực

mua-nha.jpg
Nên khảo sát giá tại khu vực cần mua. Ảnh minh họa

Tháng cô hồn thường khiến thị trường bất động sản chững lại, lượng giao dịch giảm. Đây lại là cơ hội cho người mua vì giá có thể mềm hơn, chủ nhà dễ chấp nhận thương lượng.

Tuy nhiên, người mua nên khảo sát giá khu vực trước, so sánh nhiều nguồn tin để tránh mua phải nhà rẻ nhưng xuống cấp hoặc khó bán lại.

Kiểm tra pháp lý

Mua nhà đất ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần đặt yếu tố pháp lý lên hàng đầu. Trong tháng cô hồn, nhiều người có tâm lý muốn “chốt nhanh, bán gấp” để tránh phiền phức phát sinh. Điều này dễ khiến người mua bỏ qua các thủ tục cần thiết.

Do đó, trước khi đặt cọc giao dịch, cần kiểm tra đầy đủ giấy tờ như sổ đỏ, giấy phép xây dựng, quy hoạch khu vực…Việc nhờ luật sư hoặc chuyên gia bất động sản hỗ trợ sẽ giúp hạn chế rủi ro.

Đàm phán hợp đồng

Khi mua bán nhà đất, điều quan trọng là phải có hợp đồng mua bán minh bạch, điều khoản rõ ràng về giá, tiến độ thanh toán và quyền nghĩa vụ của các bên.

Lưu ý về phong thủy

Khi xem nhà đất trong tháng cô hồn, nên chú ý yếu tố phong thủy như hướng nhà, vị trí, ánh sáng, đường đi. Một căn nhà thoáng đãng, sạch sẽ, có sinh khí tốt sẽ giúp yên tâm hơn về mặt tinh thần.

Giữ vững tâm lý

Với người bán, không nên quá lo lắng khi phải giao dịch trong tháng cô hồn. Hãy chuẩn bị thông tin đầy đủ, minh bạch và hỗ trợ người mua về thủ tục. Một chính sách giá hợp lý cùng thiện chí thương lượng sẽ giúp giao dịch diễn ra thuận lợi.

