5 kiểu nhà khó ở, khó bán, chớ dại mua

Nhiều loại nhà giá rẻ nhưng chưa chắc đã tốt bởi ở không thoải mái và bán đi cũng chẳng dễ.

Mua nhà là quyết định quan trọng, vì vậy, khi mua cần xem xét kỹ trước khi xuống tiền. Dưới đây là những loại nhà được giới chuyên môn cảnh báo "khó sống, khó bán", nên cân nhắc kỹ khi mua:

Nhà trên nền đất trũng, dễ bị ngập

Không ai muốn mua nhà lại phải tát nước vào mùa mưa. Không chỉ bị ngập, những cơn mưa đi qua cũng sẽ để lại nhiều hậu quả như sàn nhà, tường nhà ngấm nước hư hại; nước đọng ở sân khiến muỗi được dịp sinh sôi nảy nở…

Chung cư đông đúc, mật độ quá cao

Tưởng chừng sôi động và đầy đủ tiện ích, nhưng sống trong những khu chung cư quá đông giống như bị "ngợp người". Cư dân sẽ không tránh khỏi tình trạng kẹt thang máy giờ cao điểm, tắc cổng ra vào, thiếu mảng xanh, ồn ào và thiếu riêng tư...

Biệt thự bỏ hoang

Biệt thự bỏ hoang không ai muốn mua. Ảnh: BI

Dù không gian rộng lớn, yên tĩnh song những căn biệt thự bỏ hoang xa trung tâm, thiếu tiện ích, khó kết nối, khiến cuộc sống giống như ẩn cư, không ai muốn mua hay thuê lại.

Tòa nhà có tiếng ồn lớn

Khi mua nhà, việc lựa chọn môi trường xung quanh cực kỳ quan trọng bởi nhà không thể thể di chuyển.

Những ngôi nhà gần đường sắt và cầu cạn dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Với sự phát triển của các đô thị, giao thông ngày càng dày đặc, cầu cạn cũng nhiều lên, đồng thời kéo theo hàng loạt vấn đề như ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, khí thải.

Thông tin mơ hồ về chủ đầu tư

Trước khi mua, nên tìm hiểu những thông tin cơ bản của chủ nhà từng ở trước đây. Tốt nhất nên tìm hiểu nguyên nhân họ bán thông qua hàng xóm. Nếu chủ nhà trước đó có thế chấp nhà, hoặc có điều gì xấu xảy ra với ngôi nhà thì dù giá rẻ đến mấy cũng không nên mua.

Nếu không, sau khi dọn đến gia chủ có thể gặp rất nhiều rắc rối liên quan đến giấy tờ, yếu tố pháp lý hay yếu tố phong thuỷ.