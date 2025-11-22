Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, người dân vùng lũ lụt ở Đắk Lắk vui mừng khi các đoàn cứu trợ tới phát nhu yếu phẩm.

Ngày 22/11, sau khi nước đã rút bớt, nhiều đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk để phát nhu yếu phẩm.

Những chiếc bánh chưng, thùng mì tôm, lương khô, nước uống, quần áo ấm, chăn chiếu, thuốc men... đã được lực lượng chức năng và các đoàn thiện nguyện trao tận tay cho người dân.

Nhu yếu phẩm đã được trao tận tay cho người dân vùng lũ.

Một người dân ở xã Hòa Thịnh phản ánh suốt 4 ngày qua, nước lũ dâng cao đã khiến nhà ông bị cô lập, thiếu thức ăn, nước uống. Hai ngày trước, lực lượng chức năng chạy ca nô vào cứu trợ nhu yếu phẩm nhưng nay đã hết. Hôm nay, nghe tin có đoàn cứu trợ về nên ông đã ra nhận mì tôm, nước uống cùng một số vật dụng.

"Chúng tôi xin cảm ơn lực lượng chức năng, các đoàn thiện nguyện đã kịp thời cứu trợ trong những lúc khó khăn nhất", người dân xúc động nói.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tích cực hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, cùng bà con dọn dẹp nhà cửa.

Ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa, thông tin đến thời điểm này, phường ghi nhận 10 người tử vong do mưa lũ. Địa phương rất cần sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ người dân về thực phẩm, quần áo ấm, thuốc men...

Cùng ngày, lược lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tới những nơi bị cô lập cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.