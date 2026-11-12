Muốn sống khỏe, sống lâu: Đừng bỏ qua 10 thói quen đơn giản mỗi ngày

Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như vận động, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và duy trì kết nối xã hội có thể góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ như cười nhiều hơn, đánh răng đúng cách, uống trà, vận động hay duy trì các mối quan hệ tình cảm đều góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Dưới đây là 10 thói quen đơn giản có thể duy trì mỗi ngày để hướng tới cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Cười nhiều hơn để cải thiện sức khỏe tinh thần

Tiếng cười không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn có thể tạo ra những tác động tích cực đối với cơ thể. Khi cười, cơ thể được thư giãn, tâm trạng cải thiện và phản ứng căng thẳng có thể giảm xuống.

Một số nghiên cứu về tác động sinh lý của tiếng cười ghi nhận sự thay đổi tích cực trong tuần hoàn máu. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần cười thường xuyên là có thể phòng ngừa bệnh tim mạch. Duy trì tinh thần lạc quan cần đi cùng chế độ sinh hoạt khoa học.

Cười nhiều, ôm người thân để cải thiện sức khỏe tinh thần - Ảnh minh họa nguồn Internet

Đánh răng đúng cách để bảo vệ sức khỏe răng miệng

Vệ sinh răng miệng là thói quen quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Mảng bám tích tụ lâu ngày có thể gây sâu răng, viêm lợi và các bệnh lý nha chu.

Để bảo vệ răng miệng, nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng kem đánh răng chứa fluoride, kết hợp sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng. Khám răng định kỳ cũng giúp phát hiện sớm các bất thường.

Không nên đánh đồng đau răng kéo dài với nguy cơ ung thư đầu cổ tăng 80% nếu không có nghiên cứu cụ thể chứng minh mối liên hệ này.

Uống trà hợp lý để bổ sung chất chống oxy hóa

Trà xanh và trà đen chứa polyphenol, trong đó có các hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu về tác dụng đối với sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận mối liên quan giữa thói quen uống trà và nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định uống trên 3 tách trà mỗi ngày giúp giảm chính xác 20% nguy cơ đột quỵ ở mọi đối tượng.

Nên uống trà với lượng phù hợp, hạn chế thêm đường và tránh uống quá đặc nếu nhạy cảm với caffeine.

Viết lời cảm ơn để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực

Việc thể hiện lòng biết ơn thông qua một lá thư, lời nhắn hoặc những dòng ghi chép có thể giúp con người nhìn nhận tích cực hơn về cuộc sống.

Thói quen này góp phần duy trì các mối quan hệ xã hội, cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác cô đơn. Đây cũng là một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần đơn giản, không tốn kém.

Tuy nhiên, chưa có đủ căn cứ để khẳng định viết thư cảm ơn giúp hệ miễn dịch tăng 20%.

Ghi chép để hỗ trợ khả năng ghi nhớ

Thay vì chỉ ghi âm hoặc nghe lại thông tin, việc chủ động ghi chép giúp não bộ xử lý, chọn lọc và tổ chức kiến thức.

Khi viết lại những nội dung quan trọng bằng ngôn ngữ của mình, người học có thêm cơ hội củng cố trí nhớ và hiểu sâu vấn đề. Đây là thói quen hữu ích đối với cả người trẻ và người cao tuổi.

Nắm tay, ôm người thân để giảm căng thẳng

Sự gần gũi về mặt tình cảm có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Một cái ôm, cái nắm tay hay lời động viên từ người thân có thể giúp con người cảm thấy an toàn, được chia sẻ và bớt căng thẳng.

Các tương tác tích cực trong quan hệ xã hội cũng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Vì vậy, đừng bỏ qua những cử chỉ quan tâm đơn giản dành cho người mình yêu thương.

Tập yoga để cải thiện tình trạng đau lưng

Yoga kết hợp vận động, kéo giãn cơ, kiểm soát hơi thở và thư giãn tinh thần. Một số nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể giúp cải thiện chức năng vận động, giảm đau ở người bị đau thắt lưng mạn tính không đặc hiệu.

Người mới tập nên lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, tránh các động tác gây đau hoặc quá sức. Nếu đau lưng kéo dài, đau tăng dần hoặc kèm yếu, tê chân, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Ăn đầy đủ để tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet

Ăn cá thường xuyên để bổ sung omega-3

Cá, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu, cung cấp acid béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Một chế độ ăn có cá, rau xanh, trái cây và các loại hạt góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của não bộ. Một số nghiên cứu quan sát cũng ghi nhận mối liên quan giữa việc ăn cá thường xuyên và nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định chỉ ăn cá nướng mỗi tối sẽ giúp giảm 19% nguy cơ sa sút trí tuệ.

Ăn sáng đầy đủ, cân đối để kiểm soát cân nặng

Bữa sáng cung cấp năng lượng cho các hoạt động đầu ngày. Sữa có thể là một lựa chọn bổ sung protein, canxi và các dưỡng chất cần thiết.

Tuy nhiên, uống một ly sữa vào buổi sáng không đồng nghĩa chắc chắn giảm được 2 kg trong một năm. Kiểm soát cân nặng cần dựa trên tổng năng lượng nạp vào, mức tiêu hao, chất lượng thực phẩm và hoạt động thể lực.

Không nên uống rượu vang đỏ với mục đích kéo dài tuổi thọ

Rượu vang đỏ chứa một số hợp chất polyphenol, trong đó có resveratrol. Tuy nhiên, sự hiện diện của các chất này không có nghĩa rượu vang đỏ là thức uống bảo vệ tim mạch hoặc giúp kéo dài tuổi thọ.

Các khuyến cáo y tế hiện nay không xác định được mức uống rượu hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe. Uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bệnh gan và bệnh tim mạch.

Vì vậy, người không uống rượu không nên bắt đầu uống với mục đích phòng bệnh hay sống lâu hơn.

Duy trì thói quen tốt quan trọng hơn những con số Tuổi thọ khỏe mạnh là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, không đến từ một loại thực phẩm hay một thói quen riêng lẻ. Bên cạnh những hoạt động giúp thư giãn tinh thần, mỗi người cần chú trọng ăn uống cân đối, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Điều quan trọng là lựa chọn những thói quen phù hợp với thể trạng, duy trì đều đặn và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ mới là nền tảng giúp giảm nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện TƯQĐ 108)

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