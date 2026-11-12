Sốt, đau bụng, tụt huyết áp: Cảnh giác hội chứng viêm quanh gan hiếm gặp

Sốt, đau bụng không ngờ bệnh hiếm nguy hiểm

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, chị Nguyễn T.T.H. (34 tuổi, phường Cao Xanh, Quảng Ninh) xuất hiện các cơn sốt kèm rét run, mệt mỏi khoảng 2 ngày trước khi nhập viện. Người bệnh đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và hai hố chậu, kèm theo nôn.

Đến ngày nhập viện, tình trạng đau bụng vùng hạ vị tăng lên, đại tiện phân lỏng nhiều lần, cơ thể mệt nhiều. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng, huyết áp tụt còn 80/60 mmHg. Các bác sĩ khẩn trương xử trí cấp cứu, sau đó chuyển người bệnh đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để theo dõi, điều trị.

Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh, thể trạng trung bình, da niêm mạc kém hồng, có hội chứng nhiễm trùng. Bụng mềm, chướng nhẹ, ấn tức vùng hạ vị và hố chậu phải.

Thực hiện hồi sức, theo dõi huyết áp cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trước tình trạng lâm sàng phức tạp, các bác sĩ tiến hành hồi sức, theo dõi huyết động và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh nhằm tìm nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận bạch cầu đa nhân trung tính và chỉ số CRP tăng cao, gợi ý tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang.

Kết quả CT cho thấy bao gan dày, ngấm thuốc mạnh, kèm các dấu hiệu viêm tại vùng tiểu khung. Kết hợp biểu hiện lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh học, các bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng Fitz-Hugh-Curtis, tình trạng viêm quanh gan liên quan đến viêm nhiễm vùng chậu.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, hết đau bụng, sức khỏe ổn định.

Hội chứng viêm quanh gan dễ nhầm với nhiều bệnh lý cấp tính

BSCKI Nông Thị Lý, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, hội chứng Fitz-Hugh-Curtis là tình trạng viêm lớp bao gan và phúc mạc vùng quanh gan, thường xuất hiện như một biến chứng của viêm vùng chậu ở nữ giới.

Người mắc hội chứng này thường có biểu hiện đau vùng hạ sườn phải, đau bụng dưới hoặc vùng chậu, sốt, rét run, mệt mỏi; đôi khi kèm khí hư âm đạo bất thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Điểm đáng lưu ý là các triệu chứng của bệnh không đặc hiệu, khiến việc nhận diện có thể gặp khó khăn. Hội chứng Fitz-Hugh-Curtis dễ bị nhầm với nhiều bệnh lý khác như viêm túi mật, viêm gan, viêm thận – bể thận, viêm ruột thừa hoặc bệnh lý màng phổi.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng viêm nhiễm có thể dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, đau bụng mạn tính, dính vùng chậu, tắc ruột và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Chủ động phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa

BSCKI Nông Thị Lý khuyến cáo, phụ nữ cần chủ động phòng ngừa viêm nhiễm phụ khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục bằng cách quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách và khám phụ khoa định kỳ.

Đặc biệt, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản khi xuất hiện các biểu hiện sốt, rét run, đau bụng kéo dài hoặc đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Việc tự ý điều trị tại nhà hoặc chủ quan trước các triệu chứng bất thường có thể khiến tình trạng bệnh tiến triển, làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

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