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Quân sự - Thế giới

Quan chức Nga-Mỹ-Ukraine nói gì về vòng đàm phán hòa bình 3 bên mới?

Vòng đàm phán hòa bình 3 bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine bắt đầu diễn ra vào ngày 10/11 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vòng đàm phán hòa bình 3 bên mới nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian bắt đầu tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10/11 và dự kiến kéo dài 2 ngày. Đây là vòng đàm phán 3 bên đầu tiên sau 9 tháng, khi các cuộc gặp diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, hồi tháng 2/2026.

Phái đoàn Nga và Ukraine bao gồm các quan chức cấp cao từng tham dự các vòng đàm phán trước đó. Ông Vladimir Medinsky là Trưởng đoàn đàm phán Nga, trong khi đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, làm Trưởng đoàn với sự tham gia của các quan chức tình báo và đại diện Chính phủ.

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Cuộc đàm phán 3 bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine do Mỹ làm trung gian bắt đầu tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 10/11/2026. Ảnh: Văn phòng Báo chí Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine/AP.

Trước cuộc thảo luận, Nhà Trắng cho biết trọng tâm của cuộc họp là thiết lập các đảm bảo an ninh trong tương lai cho các quốc gia liên quan.

Đặc phái viên Jared Kushner, một thành viên của phái đoàn đàm phán Mỹ, cho biết ông tin rằng có "một số ý tưởng hay để thu hẹp những khác biệt giữa hai bên".

Trong bài phát biểu khi bắt đầu cuộc đàm phán, ông Kushner cho biết mục tiêu là "tạo ra một khuôn khổ mới và một sự hiểu biết mới dựa trên các thể chế và sự hiểu biết khác nhau của quá khứ".

“Chúng ta sẽ xem xét những gì đã mang lại hiệu quả, cố gắng xác định những gì thất bại, lý do tại sao chúng ta lại ở trong tình trạng này và hy vọng sẽ tạo ra một khuôn khổ mới dẫn dắt chúng ta trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ, hòa bình”, ông Kushner nói.

Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp “sẽ cho phép chúng ta tiến bước trên con đường hướng tới hòa bình vì lợi ích của người dân Nga và người dân Ukraine”.

Về phía Kiev, ông Rustem Umerov phát biểu: “Người dân Ukraine đang chờ đợi cuộc xung đột này kết thúc. Và chúng tôi hy vọng sẽ đạt được hòa bình lâu dài cho Ukraine”.

Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh của NATO, đã chỉ ra "một số tiến bộ đáng kể trong quá khứ trong cuộc đối thoại giữa hai bên trên khuôn khổ 3 bên".

Ông cho biết phái đoàn Mỹ mong muốn “hợp tác với cả hai bên để thúc đẩy những tiến bộ đã đạt được trong quá khứ và tiếp tục theo đuổi mục tiêu đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài”.

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