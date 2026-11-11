Thế hệ trẻ tiếp bước tiền nhân trong chương trình Ánh Sao Khuê

950 học sinh sẽ trình diễn, đọc lời ước nguyện noi gương tiền nhân, khẳng định Đạo học vẫn là mạch nguồn nuôi dưỡng trí tuệ và tương lai đất nước.

Ngày 11/11, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Tổ chức Chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết”.

Chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết”.

Đây là một sự kiện thuộc Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, từ ngày 8/11 đến ngày 15/11/2026 tại các không gian thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Một số hình ảnh tại sự kiện.

Chương trình Ánh Sao Khuê Minh Triết là hoạt động nghệ thuật trình diễn với hình ảnh gợi nhớ về các Giám sinh cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sĩ, chương trình khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long – Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Chương trình khắc họa sinh động hành trình của Đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại.

Chương trình nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của cha ông, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc.

Đèn Sao Khuê.

Ánh Sao Khuê Minh Triết gồm 950 học sinh Trung học phổ thông và THCS của các trường: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu – Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt và Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất sẽ trình diễn trong các không gian của Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Chương trình có sự tham gia của 950 em học sinh đến từ các trường THCS, THPT của Hà Nội.

Trong Chương trình Ánh Sao Khuê Minh Triết, 2 em học sinh tiêu biểu xuất sắc (em Minh Châu (lớp 12 Văn 1 - Chuyên Chu Văn An) và em Trần Đình An (lớp 12 Lý - Chuyên Chu Văn An) đại diện cho thế hệ các em học sinh đọc lời ước nguyện và hứa quyết tâm noi gương các bậc tiền nhân phấn đấu trong học tập, thành tài cống hiến, phụng sự cho đất nước trước khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.

Từ trái qua: Em Minh Châu - MC Mạnh Khang - Em Trần Đình An.

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của các bậc tiền nhân, chương trình gửi đi thông điệp: Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ, mà là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.