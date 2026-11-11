Trẻ ngã cầu thang, gãy phức tạp khuỷu tay: Cảnh giác di chứng cứng khớp

Sau phẫu thuật kết hợp xương, trẻ bị gãy trên lồi cầu xương cánh tay cần được theo dõi và tập phục hồi chức năng đúng thời điểm để hạn chế cứng khớp.

Ngã cầu thang, trẻ gãy phức tạp xương vùng khuỷu tay

Bệnh nhi 58 tháng tuổi, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê trong tình trạng khuỷu tay phải sưng nề, biến dạng, mất vận động sau khi ngã cầu thang.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trẻ bị gãy phức tạp trên lồi cầu xương cánh tay, kèm trật khớp khuỷu tay phải. Đây là tổn thương cần được đánh giá và xử trí kịp thời nhằm khôi phục cấu trúc giải phẫu, đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng vận động của chi trên.

Sau hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp xuyên đinh Kirschner. Đây là kỹ thuật sử dụng các đinh kim loại nhỏ để cố định các đầu xương gãy, giúp duy trì vị trí ổ gãy trong quá trình liền xương.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ. Sau can thiệp, cấu trúc xương được đưa về vị trí giải phẫu. Bệnh nhi tiếp tục được cố định bằng bột và điều trị hậu phẫu theo chỉ định chuyên môn.

BSCKII Giang Hoài Đức, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp và Liên chuyên khoa, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, về mặt giải phẫu, ca phẫu thuật đã đạt kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, để trẻ có thể vận động khuỷu tay linh hoạt, trở lại các hoạt động sinh hoạt và vui chơi phù hợp với lứa tuổi, quá trình điều trị không dừng lại ở việc ổn định ổ gãy.

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Phục hồi chức năng giúp hạn chế cứng khớp

Theo BSCKII Giang Hoài Đức, sau gãy xương và thời gian cố định bằng bột, khớp khuỷu tay có thể bị hạn chế vận động. Tình trạng đau, sưng nề và bất động kéo dài khiến trẻ khó duỗi hoặc gấp khuỷu tay như trước.

Đây là lý do phục hồi chức năng được xem là một phần quan trọng trong quá trình điều trị. Mục tiêu không chỉ là giúp xương liền đúng vị trí mà còn từng bước khôi phục biên độ vận động của khớp, hạn chế cứng khớp và cải thiện khả năng sử dụng tay trong các hoạt động thường ngày.

Với trẻ nhỏ, việc phục hồi vận động càng cần được quan tâm bởi khuỷu tay tham gia vào nhiều hoạt động như ăn uống, mặc quần áo, cầm nắm đồ vật và vui chơi. Nếu vận động bị hạn chế kéo dài, sinh hoạt và sự phát triển các kỹ năng vận động theo lứa tuổi cũng có thể bị ảnh hưởng.

Theo bác sĩ Giang Hoài Đức, tùy tình trạng tổn thương, mức độ hồi phục và chỉ định chuyên môn, trẻ sẽ được hướng dẫn vận động phù hợp tại từng thời điểm sau tháo bột, sau rút đinh hoặc khi đủ điều kiện tập luyện.

Các bài tập cần được thực hiện từ từ, đúng kỹ thuật, phù hợp với khả năng của trẻ. Cha mẹ không nên nóng vội yêu cầu trẻ vận động mạnh hoặc cố gắng gấp, duỗi khuỷu tay khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc tập luyện không đúng thời điểm hoặc quá sức có thể gây đau, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và liền xương.

Không tự ý nắn chỉnh khi trẻ bị chấn thương khuỷu tay

Từ trường hợp trên, bác sĩ BSCKII Giang Hoài Đức khuyến cáo, khi trẻ bị ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau, sưng nề, biến dạng hoặc hạn chế vận động vùng khuỷu tay, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Tuyệt đối không tự ý kéo, nắn chỉnh tay hoặc sử dụng các phương pháp bó thuốc dân gian khi chưa xác định chính xác tổn thương. Những thao tác không đúng cách có thể khiến tình trạng chấn thương nghiêm trọng hơn.

Trong thời gian trẻ phải cố định tay bằng bột, gia đình cần theo dõi thường xuyên tình trạng đầu ngón tay, đặc biệt là màu sắc, nhiệt độ và mức độ đau. Nếu đầu ngón tay đổi màu, lạnh, trẻ đau tăng hoặc xuất hiện bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để kiểm tra.

Điều trị gãy xương ở trẻ không chỉ hướng đến việc phục hồi cấu trúc xương mà còn phải bảo đảm chức năng vận động lâu dài. Vì vậy, tuân thủ lịch tái khám, theo dõi hậu phẫu và thực hiện phục hồi chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ là những yếu tố quan trọng giúp trẻ sớm trở lại các hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

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