Đến nhà người quen chơi, tiện tay trộm nhiều tài sản giá trị

Mỗi lần đến nhà chị N, Trương Công Phương (TP Huế) đã lén lút lấy trộm tiền mặt, vàng đem đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 15/8, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trương Công Phương (SN 1983, trú tại 28 Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi trộm tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, lợi dụng quen biết với gia đình chị C.X.H.N (trú tại đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, TP Huế) nên Trương Công Phương nhiều lần đến chơi nhà chị N.

Biết rõ vị trí gia đình chị N cất giữ tài sản nên mỗi lần đến nhà chị N, đối tượng Phương đã lén lút lấy trộm tiền mặt, vàng và trang sức.

Đối tượng Trương Công Phương tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo của gia đình chị N về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản, Công an phường Phú Xuân đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Trương Công Phương là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Trương Công Phương khai nhận, đã 5 lần trộm cắp tiền mặt, vàng và trang sức của gia đình chị N với tổng trị giá trên 216 triệu đồng. Số tài sản này được Phương bán tại các tiệm vàng trên địa bàn để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.