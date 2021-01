Cựu hot boy Chan Than San “come back” với gu cực xịn

Hot boy Chan Than San có tên tiếng Việt là Trần Thanh Sơn. Sở hữu ngoại hình đẹp hoàn hảo đúng "gu Hàn Quốc", chàng trai này chóng lọt vào mắt xanh của rất nhiều cô gái. Chan Than San còn là người dẫn đầu trào lưu chụp ảnh "tự sướng" của cư dân mạng Việt. Sau một thời gian phủ sóng mạnh mẽ, hot boy mạng Chan Than San nổi tiếng này đều lựa chọn cách rút khỏi showbiz để chăm lo cho công việc của riêng mình. Hiện tại Chan Than San đang sinh sống tại Mỹ, anh từng chia sẻ rằng hiện đang làm huấn luyện viên thể hình cho một số trung tâm thể dục thẩm mỹ. Chàng hot boy sinh năm 1988 cũng cho biết thỉnh thoảng anh cũng góp mặt trong một số bộ ảnh thời trang hoặc các MV ca nhạc nếu bạn bè mời. Sau một thời gian vắng bắng, hình ảnh hot boy Chan Than San đã được thay thế bằng phong cách một người đàn ông chín chắn, nam tính, trưởng thành. Trên Facebook của mình, Chan Than San thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe body hoàn hảo khiến fan bất ngờ. Sau thời gian dài không được truyền thông nhắc đến, mới đây Chan Than San gây bất ngờ với bạn bè Facebook khi tung loạt ảnh mới. Khác với những khoảnh khắc khoe body bỏng mắt như trước đây, Chan Than San lần này tái xuất với dung mạo thư sinh khi diện áo sơ mi, quần âu và đi giày thể thao. Gương mặt thon gọn, trẻ trung tựa các idol Kpop của Chan Than San cũng khiến các fan nữ rần rần. Loạt ảnh mới nhất của Chan Than San thu hút tới hơn 4 ngàn lượt thích cùng rất nhiều bình luận và chia sẻ đến từ cộng đồng mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nguy hiểm từ chất làm đầy trong phẫu thuật thẩm mỹ - Nguồn: VTV24

