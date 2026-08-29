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Số hóa - Xe

Nhiều người dùng máy giặt nhưng quên làm việc này

Một bộ phận nhỏ nằm dưới đáy máy giặt có thể là nơi tích tụ tóc, xơ vải, tiền xu và bụi bẩn, khiến thiết bị thoát nước kém, bốc mùi.

Thiên Trang (th)

Nhiều gia đình có thói quen vệ sinh lồng giặt định kỳ nhưng lại bỏ qua một bộ phận nhỏ nằm phía dưới mặt trước máy. Đây thường là bộ lọc bơm thoát nước, có nhiệm vụ giữ lại các vật thể và cặn bẩn trước khi nước được đưa đến máy bơm. Theo thời gian, tóc, sợi vải, bụi bẩn, cúc áo, tiền xu hoặc những vật nhỏ bỏ quên trong túi quần áo có thể mắc lại tại đây. Khi lượng cặn tích tụ quá nhiều, dòng nước thoát ra chậm hơn và máy giặt có thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Người dùng thường chỉ chú ý đến bộ lọc khi máy giặt gặp sự cố. Một số biểu hiện dễ nhận biết gồm máy thoát nước lâu, nước còn đọng trong lồng sau khi kết thúc chu trình, máy không vắt được hoặc phát ra tiếng động khác thường. Trong một số trường hợp, thiết bị còn hiển thị mã lỗi liên quan đến khả năng thoát nước. Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất, tình trạng tắc nghẽn kéo dài còn có thể khiến bên trong máy xuất hiện mùi khó chịu do nước bẩn và cặn hữu cơ tồn đọng.

Bộ lọc bơm thoát nước thường nằm phía sau một nắp nhỏ ở phần dưới mặt trước máy giặt.

Việc kiểm tra bộ lọc máy giặt không quá phức tạp nhưng cần thực hiện cẩn thận. Trước tiên, người dùng nên tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn điện. Có thể đặt một khay hoặc khăn dày bên dưới khu vực bộ lọc bởi bên trong hệ thống vẫn có khả năng còn nước. Một số model được trang bị ống thoát nước khẩn cấp, cho phép xả lượng nước còn lại trước khi tháo bộ lọc. Sau đó, mở nắp, xoay bộ lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và lấy bộ phận này ra khỏi máy.

Khi đã tháo bộ lọc, người dùng có thể loại bỏ toàn bộ tóc, xơ vải, cặn bẩn hoặc vật thể mắc bên trong. Nếu cần, bộ phận này có thể được rửa bằng nước sạch và làm sạch nhẹ bằng bàn chải mềm. Đồng thời, nên kiểm tra khu vực bên trong để chắc chắn không có vật cứng làm cản trở cánh bơm. Đây là bước không nên bỏ qua bởi ngay cả khi bộ lọc nhìn tương đối sạch, một vật thể nhỏ mắc sâu bên trong vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

Sau khi vệ sinh, cần lắp bộ lọc trở lại đúng vị trí và siết chặt theo hướng dẫn. Nếu bộ lọc không được cố định hoàn toàn, nước có thể rò rỉ trong lần giặt tiếp theo. Tần suất vệ sinh phụ thuộc vào lượng quần áo, thói quen sử dụng và khả năng các vật nhỏ lọt vào lồng giặt, nhưng kiểm tra vài tháng một lần là cách đơn giản để phát hiện sớm vấn đề. Người dùng cũng nên hình thành thói quen kiểm tra túi quần áo trước khi cho vào máy, bởi những vật nhỏ như tiền xu, kẹp tóc hay cúc áo có thể trở thành nguyên nhân gây tắc nghẽn.

Làm sạch bộ lọc định kỳ giúp hạn chế tình trạng tắc nghẽn, mùi hôi và thoát nước chậm.

Điều đáng lưu ý là vệ sinh bộ lọc máy giặt không giống với chương trình làm sạch lồng giặt. Làm sạch lồng giúp xử lý cặn bẩn bên trong khoang giặt, trong khi bộ lọc lại nằm trên đường thoát nước và có nhiệm vụ giữ các vật thể trước máy bơm. Vì vậy, ngay cả một chiếc máy giặt thường xuyên chạy chế độ tự vệ sinh vẫn cần được kiểm tra bộ lọc thủ công. Nếu thiết bị liên tục thoát nước chậm, có tiếng ồn bất thường, xuất hiện mùi hôi hoặc báo lỗi, đây là một trong những vị trí đầu tiên người dùng nên kiểm tra trước khi gọi thợ sửa chữa.

#máy giặt #bộ lọc #tắc nghẽn #bảo trì #vệ sinh

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