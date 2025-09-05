Hà Nội

Nhan sắc hiện tại của hot girl Nghệ An từng nổi tiếng mùa khai giảng

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hiện tại của hot girl Nghệ An từng nổi tiếng mùa khai giảng

Từng nổi tiếng với khoảnh khắc chụp trên sân trường ngày khai giảng, Lê Khánh Chi hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo như ngày nào.

Mỗi năm khi mùa khai giảng đến, cộng đồng mạng lại nhớ đến những hình ảnh đẹp của các nữ sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi. Trong số đó, Lê Khánh Chi - một hot girl đến từ Nghệ An đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. (Ảnh: FBNV)
Dù đã tốt nghiệp cấp 3 được 3 năm, thế nhưng cứ đến ngày khai giảng thì những bức ảnh diện áo dài trắng của nữ sinh Nghệ An được mệnh danh là nữ thần học đường lại được netizen chia sẻ. (Ảnh: FBNV)
Mùa khai giảng năm 2022, hình ảnh Khánh Chi xinh đẹp trong bộ trang phục học sinh truyền thống đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Chính những khoảnh khắc trong trẻo, dịu dàng trong tà áo dài trắng đã giúp Lê Khánh Chi trở thành cái tên được nhiều người biết đến. (Ảnh: FBNV)
Sau khi nổi tiếng nhờ những bức ảnh mùa khai giảng, Lê Khánh Chi đã thu hút được một lượng người theo dõi nhất định. (Ảnh: FBNV)
Nhờ nhan sắc nổi bật, cô nàng cũng được mời làm mẫu ảnh nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)
Theo học khoa Thiết kế thời trang của đại học Văn Lang (TP HCM), cô nàng thể hiện khả năng trong lĩnh vực thời trang đầy ấn tượng. Trên trang cá nhân, Khánh Chi tự hào chia sẻ những dự án đầy ấn tượng mà cô nàng đã hoàn thành. (Ảnh: FBNV)
Qua các hình ảnh gần đây, có thể thấy Lê Khánh Chi đã có sự thay đổi đáng kể trong phong cách thời trang. Từ những tà áo dài trắng thuở học sinh, cô đã chuyển sang những trang phục hiện đại, sang trọng hơn. (Ảnh: FBNV)
Trong các sự kiện, Khánh Chi thường xuất hiện với những bộ váy ôm dáng tôn lên vóc dáng, kết hợp với phụ kiện tinh tế. Đặc biệt, cô rất biết cách chọn những gam màu phù hợp với làn da, tạo nên vẻ đẹp hài hòa và cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, dù phong cách có thay đổi, những nét đẹp tự nhiên vốn có của cô vẫn được giữ gìn. Điều này giúp Khánh Chi duy trì được sức hút với người hâm mộ và tiếp tục được yêu mến. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
