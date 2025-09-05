Hà Nội

Gái xinh Chi Củ Cải gây chấn động nhan sắc với góc nghiêng 'thần thánh'

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Chi Củ Cải gây chấn động nhan sắc với góc nghiêng 'thần thánh'

Trong một bức ảnh đánh dấu kỷ niệm bước sang tuổi mới, vẻ đẹp của Vũ Ngọc Kim Chi biệt danh Chi Củ Cả đã ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Trong một bức ảnh đánh dấu kỷ niệm bước sang tuổi mới, vẻ đẹp của Vũ Ngọc Kim Chi - biệt danh Chi Củ Cả ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt, góc nghiêng của Chi Củ Cải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Sống mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt to tròn của Chi Củ Cải hút hồn.
Ngay cả từ góc nghiêng, đôi mắt của nàng hot girl vẫn toát lên vẻ đẹp long lanh, cuốn hút, khiến người đối diện không thể rời mắt.
Nàng hot girl khéo léo khoe vai trần mảnh mai. Tất cả những đường nét ấy kết hợp lại đã tạo nên một góc nghiêng "đẹp như tranh vẽ", thanh thoát, thuần khiết chuẩn "tiên tỉ giáng trần".
Ngay khi bức ảnh của Chi Củ Cải được lan truyền, mạng xã hội đã bùng nổ. Người hâm mộ vừa bất ngờ vừa phấn khích vì "thần tượng" của mình sở hữu một nhan sắc quá đỗi "cực phẩm".
Màn lộ diện này đã giúp Chi Củ Cải củng cố hình ảnh, sau thời gian dài vắng bóng.
Cái tên Chi Củ Cải (tên thật là Vũ Ngọc Kim Chi) từng là một hiện tượng giới streamer, game thủ thu hút hàng ngàn người hâm mộ nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách gần gũi và tài năng giao tiếp. Tuy nhiên, hành trình của cô không chỉ có ánh hào quang mà còn đầy rẫy những sóng gió, từ những scandal gây tranh cãi đến những thử thách trong việc lấy lại niềm tin từ cộng đồng.
Sau những lùm xùm, Chi Củ Cải đã chọn cách im lặng một thời gian để nhìn nhận lại bản thân và định hướng tương lai. Cô bắt đầu trở lại với các buổi livestream, nhưng với tần suất thấp hơn và nội dung được chọn lọc kỹ càng hơn.
Thay vì tập trung vào các yếu tố gây chú ý như trước đây, Chi chuyển sang xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn, tập trung vào việc chia sẻ về cuộc sống, sở thích cá nhân và những câu chuyện tích cực.
Bên cạnh đó, Chi Củ Cải cũng đã thử sức ở các lĩnh vực khác như kinh doanh và quảng cáo, tận dụng lượng người theo dõi còn lại để xây dựng thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, cô vẫn phải đối mặt với những bình luận tiêu cực từ một bộ phận cộng đồng mạng, những người vẫn chưa quên những scandal trước đây. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
