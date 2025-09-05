Hà Nội

Nữ cosplayer Kennakins bất ngờ 'đổi gió' với phong cách 'kín cổng cao tường'

Cộng đồng trẻ

Nữ cosplayer Kennakins bất ngờ 'đổi gió' với phong cách 'kín cổng cao tường'

Lần hiếm hoi không 'hở bạo', nữ cosplayer Kennakins khiến người xem ngỡ ngàng, tấm tắc khen ngợi nét đẹp trong sáng.

Thiên Anh
Nếu thường xuyên theo dõi các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng cosplay và chụp ảnh nghệ thuật, chắc hẳn nhiều người không còn xa lạ với cái tên Kennakins. Cô nàng hot girl này hiện sở hữu khoảng 250.000 lượt theo dõi trên đa nền tảng, từ Instagram, TikTok cho đến Twitter (X).
Kennakins nổi tiếng nhờ phong cách chụp ảnh cực kỳ táo bạo. Thay vì chọn những concept an toàn, cô thường xuyên “đốt mắt” người xem với những bộ ảnh đầy tính khiêu gợi, khai thác tối đa lợi thế hình thể.
Nhiều bộ ảnh của nữ cosplayer này còn bị đánh giá là “hở quá nhiều”, đến mức gây tranh cãi dữ dội trong CĐM.
Tuy nhiên, mới đây, Kennakins khiến tất cả phải bất ngờ khi quyết định “đổi gió”. Thay vì những concept gợi cảm quen thuộc, nữ cosplayer xuất hiện trong bộ ảnh cosplay nhân vật Momo Ayase từ bộ manga đình đám Dandadan.
Đây là lần hiếm hoi Kennakins thử sức với hình tượng có phần kín đáo, ngây thơ và khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh gợi cảm thường thấy. Chính sự thay đổi này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành đề tài nóng hổi trên các diễn đàn.
Ngay dưới phần bình luận, hàng loạt fan bày tỏ sự ngỡ ngàng trước màn 'đổi gió' của Kennakins.
Một số khán giả còn hài hước cho rằng, nếu Kennakins tiếp tục đi theo hướng cosplay trong sáng có lẽ cô sẽ thu hút thêm một lượng fan mới, bên cạnh những người vốn yêu thích phong cách gợi cảm trước đây.
Có thể thấy, sự thay đổi của Kennakins lần này không chỉ giúp hình ảnh cá nhân của hot girl trở nên đa dạng hơn, mà còn chứng minh rằng cô nàng không bị “đóng khung” trong một phong cách duy nhất.
Ngay cả khi không “hở bạo”, Kennakins vẫn thừa sức khiến fan tấm tắc khen ngợi nhờ nét đẹp tự nhiên, trong trẻo.
Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
#Kennakins #cosplayer #phong cách kín đáo #cosplay trong sáng #nữ cosplayer #đổi gió

