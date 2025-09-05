Nữ cosplayer Kennakins bất ngờ 'đổi gió' với phong cách 'kín cổng cao tường'

Lần hiếm hoi không 'hở bạo', nữ cosplayer Kennakins khiến người xem ngỡ ngàng, tấm tắc khen ngợi nét đẹp trong sáng.
Mức giá 680 triệu đồng/kg khiến nhiều người ngỡ ngàng, song với giới sành trà, đó là mức giá xứng đáng cho một sản phẩm cực kỳ hiếm và giàu giá trị.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này với thái độ lạc quan, họ ghi điểm trong công việc, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền sau Rằm tháng 7 Âm.
Nam diễn viên Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm trong nhiều năm qua.
Honda Prelude chính thức quay trở lại thị trường sau hơn 2 thập kỷ với phiên bản hoàn toàn mới, mang phong cách coupe hiện đại và công nghệ hybrid tiên tiến.
Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nàng YouTuber có tên Phi Phi lại khiến không ít người phải bất ngờ chia sẻ góc khuất trong 'quá khứ đen'.
Đất nước Tây Ban Nha chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy Sửu xoay chuyển tình thế, sự nghiệp khởi sắc, trong khi Thân có thể gặp xui xẻo, bất lợi.
Ở trung tâm thành phố, nhưng ngôi nhà vẫn toát lên sự thô mộc, giản dị, gần gũi với thiên nhiên với tường gạch nung, mái ngói đỏ...
Làn da trắng sứ, mái tóc dài mượt và nụ cười tỏa nắng càng làm tôn lên vẻ đẹp 'tiên tử' của hot girl trăm nghìn lượt theo dõi Lê Thảo Nhi.
Chiếc giỏ đựng cá Thời Trung Cổ bị chôn vùi dưới đất sét và bùn từ thế kỷ 14 được phát hiện, nhờ thủy triều xuống thấp bất thường.
Nữ idol streamer Võ Thị Ngọc Quỳnh hay Na thỏ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tung ra loạt ảnh 'cực bạo', khoe trọn vóc dáng nóng bỏng.
Trận Mediolanum năm 259 TCN là một cuộc đụng độ quan trọng giữa La Mã và các bộ tộc Celt ở miền Bắc Ý, góp phần định hình quyền lực của Cộng hòa La Mã.
Được ghi nhận tại Việt Nam, rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata) là một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới.
Đến hẹn lại lên, Bảo Hân Helia (sinh năm 2000) lại khiến cộng đồng fan phải 'đứng ngồi không yên' với clip 15 giây lưu lại khoảng khắc 'ngân ngơ'.
Bước sang tuổi 36, Noo Phước Thịnh vẫn giữ vững phong độ ngoại hình. Hình ảnh đời thường mới đây càng chứng minh visual của anh dường như bị thời gian bỏ quên.
Một người đàn ông Ireland tin ChatGPT rằng nguy cơ ung thư “rất thấp” và trì hoãn khám bệnh. Đến khi đi viện, anh được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.
Anh S mất tích nhiều ngày khiến người nhà rất lo sợ. Vào lần cuối cùng mọi người thấy anh S là thời điểm anh này mang theo số tiền lớn đi phát lương hưu.
Các nhà khảo cổ học cho biết một chiếc rìu hơn 3.000 tuổi ở Indonesia có nguồn gốc ngoài Trái đất. Nó có thể được dùng như một biểu tượng địa vị.
Quân đội Nga tiến sâu vào trong thành phố Pokrovsk và có những trận đánh ác liệt trên đường phố và ở phía bắc thành phố, trên hướng Dobropolye.
Tần số Schumann là hiện tượng cộng hưởng điện từ tự nhiên trong tầng khí quyển Trái Đất, mang đến nhiều bí ẩn khoa học và liên hệ thú vị với đời sống con người.