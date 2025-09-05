Hà Nội

Nữ YouTuber gợi cảm chia sẻ góc khuất trong 'quá khứ đen'

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nàng YouTuber có tên Phi Phi lại khiến không ít người phải bất ngờ chia sẻ góc khuất trong 'quá khứ đen'.

Thiên Anh
Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cực kỳ gợi cảm, hot girl kiêm YouTuber Phi Phi vốn sinh ra trong gia đình nghiên cứu mệnh lý và có niềm đam mê đặc biệt với huyền học.
Thời gian gần đây, sau khi tham gia một chương trình, cô nàng YouTuber nhanh chóng gây bão trên các diễn đàn lớn và được tung hô là 'nữ thần' nhờ thần thái thanh thoát cùng hình thể nóng bỏng của bản thân.
Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nàng YouTuber lại khiến không ít người phải bất ngờ với hành động mới nhất. Đó là tự công bố “quá khứ đen” trong đoạn vlog mới đăng trên kênh cá nhân hiện đang có hơn 560.000 lượt theo dõi.
Trong video, Phi Phi thẳng thắn thừa nhận từng tham gia nền tảng chụp ảnh gợi cảm từ năm 2019 và chỉ trong vòng 1 tháng đã kiếm được khoảng 300-400 triệu VND.
Cùng lúc đó, Phi Phi cũng lần đầu tiết lộ bản thân thực chất là mẹ của hai đứa trẻ, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng.
Thời gian đó, Phi Phi cho biết bản thân từng rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Hơn nữa, người chồng cũ đặt điều kiện cô chỉ có thể được gặp con nếu chu cấp tiền cho mẹ chồng.
Bế tắc và chịu nhiều áp lực, Phi Phi đã nghe theo lời giới thiệu của bạn bè và quyết định thử sức với công việc livestream. Nữ YouTuber thừa nhận ngay từ đầu đã chọn hình tượng gợi cảm theo phong cách thần tượng của mình thời còn nhỏ.
Ngay trong tháng đầu tiên livestream, Phi Phi thu về số tiền khổng lồ lên đến hơn 400 triệu VND khi quy đổi. Tuy nhiên, nữ YouTuber khẳng định trong suốt thời gian hoạt động, cô luôn giữ nguyên tắc, không vượt qua ranh giới.
Theo lời kể, Phi Phi chỉ hoạt động hai tháng rồi rời đi. Khoản thu nhập cô kiếm được, ngoài việc trợ giúp gia đình, phần lớn đã được mang đi làm từ thiện.
Cuối video, nữ YouTuber tiếp tục để ngỏ một 'quả bom thông tin' khác, tiết lộ rằng trong tập tiếp theo, cô sẽ hé mở thêm nhiều góc khuất chưa từng được biết đến. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
