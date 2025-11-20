Nhận đỡ đầu 2 con của Tổ phó tổ bảo vệ ANTT qua đời khi chống bão lũ

Vừa qua, Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ là con của anh Đoàn Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) bị tử vong khi tham gia phòng chống bão số 11 (Matmo).

Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu lớn và cá nhân Thượng tá Dương Hoàng Ngân – Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu nhỏ. Mức kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho mỗi cháu là 500.000 đồng/tháng.

Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận đỡ đầu 2 con của anh Đoàn Văn Mạnh.

Trước đó, sáng ngày 9/10, anh Mạnh tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực bờ đê bị tràn và sạt lở tại xã Hợp Thịnh. Đến khoảng 12h cùng ngày, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ thì anh Mạnh đột ngột bị ngất, bất tỉnh. Công an xã Hợp Thịnh cùng người thân đã đưa đồng chí Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh Mạnh đã không qua khỏi.

Gia đình anh Mạnh có hoàn cảnh khó khăn, hiện người mẹ đã trên 70 tuổi cùng 2 người con nhỏ phụ thuộc vào thu nhập chính từ người vợ làm công nhân của anh Mạnh. Trong đó, cháu lớn Đoàn Đông Quân (sinh năm 2016) bị bệnh bẩm sinh, chậm phát triển ngôn ngữ, hàng tháng phải đến Trung tâm Phục hồi chức năng và Trị liệu ngôn ngữ để điều trị và tập luyện. Đến nay, cháu Quân vẫn chưa nói được và chưa thể đến trường học như bạn bè cùng trang lứa; cháu nhỏ Đoàn Đông Nhi sinh năm 2021.

