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Số hóa - Xe

Nhà vua trở lại: Siêu phẩm Assassin's Creed bán 2 triệu bản sau 1 ngày

Chỉ sau một ngày phát hành, Assassin's Creed Black Flag Resynced đã bán 2 triệu bản trên toàn cầu

Thiên Trang (th)

Ngay khi chính thức lên kệ, Assassin's Creed Black Flag Resynced đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng game thủ. Ubisoft xác nhận tựa game đạt doanh số 2 triệu bản chỉ sau 24 giờ phát hành, một thành tích hiếm thấy ngay cả với thương hiệu Assassin's Creed vốn đã rất nổi tiếng. Với mức giá khoảng gần 1 triệu đồng, phiên bản remake này vẫn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ trên PC, PlayStation 5 và Xbox Series X/S, cho thấy sức hút của dòng game hành động thế giới mở vẫn chưa hề suy giảm. Đáng chú ý, Ubisoft lần này công bố trực tiếp số lượng bản game bán ra thay vì chỉ chia sẻ số người chơi hay doanh thu như những năm gần đây, cho thấy hãng rất tự tin vào màn ra mắt của bom tấn mới.

Assassin's Creed Black Flag Resynced đạt doanh số 2 triệu bản chỉ sau 24 giờ phát hành trên nhiều nền tảng.

Sức nóng của Black Flag Resynced không chỉ thể hiện qua doanh số mà còn được phản ánh trên các bảng xếp hạng bán chạy. Sau khi phát hành vào ngày 9/7, trò chơi nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu Top Sellers trên Steam, đồng thời chiếm vị trí cao trên PlayStation Store và Xbox Store tại nhiều thị trường lớn như Mỹ và Anh. Đây là kết quả đáng chú ý khi dự án phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cộng đồng. Phiên bản gốc Assassin's Creed IV: Black Flag, ra mắt năm 2013, từ lâu đã được xem là một trong những phần xuất sắc nhất của toàn bộ series. Vì vậy, Ubisoft không chỉ phải nâng cấp đồ họa cho phù hợp với phần cứng hiện đại mà còn phải giữ được tinh thần phiêu lưu cướp biển, khám phá thế giới mở và những trận hải chiến đã làm nên tên tuổi của trò chơi.

Những con số ban đầu cho thấy chiến lược của Ubisoft đã phát huy hiệu quả. So với các phần Assassin's Creed trước đây, Black Flag Resynced có màn khởi đầu vượt trội khi chỉ mất một ngày để bán được nhiều hơn doanh số tuần đầu của Assassin's Creed II. Thành tích này cũng tiến rất gần doanh số tuần đầu của Assassin's Creed III, một trong những phiên bản bán chạy nhất lịch sử thương hiệu. Bên cạnh lợi thế từ sức hút của cái tên Black Flag, chất lượng của bản remake cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ubisoft đã đầu tư nâng cấp hệ thống ánh sáng, hiệu ứng môi trường, chất lượng mô hình nhân vật và tối ưu lối chơi, đồng thời cải thiện hệ thống chiến đấu để mang đến trải nghiệm mượt mà hơn trên các nền tảng mới. Dù vậy, những yếu tố làm nên dấu ấn của phiên bản gốc như hành trình của Edward Kenway, các trận hải chiến quy mô lớn hay thế giới mở rộng lớn vẫn được giữ lại gần như nguyên vẹn.

Phiên bản remake được nâng cấp mạnh về đồ họa nhưng vẫn giữ nguyên những trận hải chiến và thế giới mở làm nên thương hiệu Black Flag.

Dẫu vậy, hành trình của Assassin's Creed Black Flag Resynced mới chỉ bắt đầu. Mốc 2 triệu bản trong ngày đầu tiên là thành tích rất ấn tượng nhưng vẫn còn cách khá xa nhóm những tựa game bán chạy nhất của Ubisoft, vốn đạt doanh số trên 8 triệu bản. Tuy nhiên, với hiệu ứng truyền thông tích cực, lượng người chơi đông đảo và sự yêu thích dành cho phiên bản gốc, nhiều chuyên gia nhận định trò chơi còn nhiều cơ hội tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Đối với những game thủ yêu thích dòng game hành động thế giới mở, đặc biệt là chủ đề cướp biển và khám phá đại dương, Black Flag Resynced đang nổi lên như một trong những bom tấn AAA đáng trải nghiệm nhất năm 2026. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện tại, đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những màn trở lại thành công nhất lịch sử dòng game Assassin's Creed.

#Assassin's Creed #Black Flag Resynced #doanh số #game hành động #cướp biển #phiêu lưu

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