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[GALLERY] Game thủ nhí nghĩ ra chiêu "qua mặt" AI khiến mạng cười ngả nghiêng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Game thủ nhí nghĩ ra chiêu "qua mặt" AI khiến mạng cười ngả nghiêng

Nhiều game thủ nhỏ tuổi đang truyền tay nhau các mẹo "lách luật" khi game siết xác minh độ tuổi, nhưng đằng sau tiếng cười là những rủi ro không nên xem nhẹ.

Thiên Trang (TH)
Việc nhiều tựa game di động đồng loạt áp dụng chính sách xác minh độ tuổi và giới hạn thời gian chơi đối với người chưa thành niên đang tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận người dùng ủng hộ vì cho rằng đây là giải pháp giúp trẻ cân bằng giữa học tập và giải trí, trong khi không ít game thủ nhí lại tìm mọi cách để tiếp tục "cày game" như trước.
Việc nhiều tựa game di động đồng loạt áp dụng chính sách xác minh độ tuổi và giới hạn thời gian chơi đối với người chưa thành niên đang tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận người dùng ủng hộ vì cho rằng đây là giải pháp giúp trẻ cân bằng giữa học tập và giải trí, trong khi không ít game thủ nhí lại tìm mọi cách để tiếp tục "cày game" như trước.
Ngay sau khi các quy định mới có hiệu lực, cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ nhiều mẹo được cho là có thể vượt qua bước xác minh khuôn mặt của hệ thống, trong đó đoạn video ghi lại cảnh một game thủ sử dụng tượng Ông Địa thay cho khuôn mặt thật để quét nhận diện đã nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng triệu lượt xem vì tình huống quá bất ngờ.
Ngay sau khi các quy định mới có hiệu lực, cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ nhiều mẹo được cho là có thể vượt qua bước xác minh khuôn mặt của hệ thống, trong đó đoạn video ghi lại cảnh một game thủ sử dụng tượng Ông Địa thay cho khuôn mặt thật để quét nhận diện đã nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng triệu lượt xem vì tình huống quá bất ngờ.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là hệ thống AI nhận diện khuôn mặt vẫn chấp nhận kết quả xác minh sau vài giây quét, cho phép tài khoản tiếp tục đăng nhập bình thường, từ đó tạo nên hàng loạt bình luận hài hước như "AI cũng chịu thua", "Ông Địa gánh team" hay "công nghệ kết hợp tâm linh", biến đoạn clip trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là hệ thống AI nhận diện khuôn mặt vẫn chấp nhận kết quả xác minh sau vài giây quét, cho phép tài khoản tiếp tục đăng nhập bình thường, từ đó tạo nên hàng loạt bình luận hài hước như "AI cũng chịu thua", "Ông Địa gánh team" hay "công nghệ kết hợp tâm linh", biến đoạn clip trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
Tuy nhiên, đằng sau khoảnh khắc gây cười đó là một thực tế đáng lưu tâm khi các nhà phát hành game không ngẫu nhiên đưa ra quy định xác minh độ tuổi, mà hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường chơi game lành mạnh hơn, hạn chế tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử và ảnh hưởng đến việc học cũng như sức khỏe.
Tuy nhiên, đằng sau khoảnh khắc gây cười đó là một thực tế đáng lưu tâm khi các nhà phát hành game không ngẫu nhiên đưa ra quy định xác minh độ tuổi, mà hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường chơi game lành mạnh hơn, hạn chế tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho trò chơi điện tử và ảnh hưởng đến việc học cũng như sức khỏe.
Các chuyên gia cho rằng việc chơi game quá lâu có thể tác động tiêu cực đến thị lực, chất lượng giấc ngủ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần, đồng thời làm giảm thời gian vận động, giao tiếp trực tiếp cũng như phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành.
Các chuyên gia cho rằng việc chơi game quá lâu có thể tác động tiêu cực đến thị lực, chất lượng giấc ngủ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần, đồng thời làm giảm thời gian vận động, giao tiếp trực tiếp cũng như phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành.
Bên cạnh đó, việc cố tình tìm cách vượt qua hệ thống xác minh còn có thể vi phạm điều khoản sử dụng của nhà phát hành, khiến tài khoản đối mặt với nguy cơ bị cảnh cáo, tạm khóa hoặc áp dụng các hình thức xử lý khác nếu bị phát hiện sử dụng những phương thức gian lận để lách các quy định về độ tuổi.
Bên cạnh đó, việc cố tình tìm cách vượt qua hệ thống xác minh còn có thể vi phạm điều khoản sử dụng của nhà phát hành, khiến tài khoản đối mặt với nguy cơ bị cảnh cáo, tạm khóa hoặc áp dụng các hình thức xử lý khác nếu bị phát hiện sử dụng những phương thức gian lận để lách các quy định về độ tuổi.
Không chỉ vậy, việc sử dụng tượng thờ hoặc những hình ảnh mang yếu tố tín ngưỡng nhằm đánh lừa hệ thống nhận diện cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, bởi không ít người cho rằng hành động này chưa phù hợp và có thể làm giảm sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa cũng như tín ngưỡng truyền thống.
Không chỉ vậy, việc sử dụng tượng thờ hoặc những hình ảnh mang yếu tố tín ngưỡng nhằm đánh lừa hệ thống nhận diện cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều, bởi không ít người cho rằng hành động này chưa phù hợp và có thể làm giảm sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa cũng như tín ngưỡng truyền thống.
Dù sự sáng tạo của cộng đồng game thủ luôn mang đến những câu chuyện thú vị và hài hước, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người chơi, đặc biệt là game thủ nhỏ tuổi, nên tuân thủ quy định của nhà phát hành, xem đây là cơ hội để cân bằng thời gian giữa chơi game, học tập và nghỉ ngơi, bởi chỉ khi giải trí một cách hợp lý, trò chơi điện tử mới thực sự mang lại những giá trị tích cực và bền vững.
Dù sự sáng tạo của cộng đồng game thủ luôn mang đến những câu chuyện thú vị và hài hước, các chuyên gia vẫn khuyến nghị người chơi, đặc biệt là game thủ nhỏ tuổi, nên tuân thủ quy định của nhà phát hành, xem đây là cơ hội để cân bằng thời gian giữa chơi game, học tập và nghỉ ngơi, bởi chỉ khi giải trí một cách hợp lý, trò chơi điện tử mới thực sự mang lại những giá trị tích cực và bền vững.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#game thủ nhí #AI #xác minh độ tuổi #trò chơi điện tử #an toàn trẻ em #gian lận game

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