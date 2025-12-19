Nhà thầu quen mặt tiếp tục được Ban QLDA Bến Lức chỉ định trúng gói thiết bị

Gói thầu mua sắm thiết bị ngày 16/12, Ban QLDA Bến Lức đã phê duyệt cho Công ty Diệp Mai Long An trúng với giá 442 triệu đồng thực hiện trong 150 ngày.

Gói thầu trên thuộc dự án Trường MG Thanh Phú với tổng mức đầu tư 14,88 tỷ đồng do UBND huyện Bến Lức (cũ) phê duyệt tại Quyết định 11107/QĐ-UBND ngày 09/12/2024.

Với tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,07%, gói thầu mua sắm thiết bị có giá dự toán 455 triệu đồng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức (Ban QLDA Bến Lức) chỉ định thầu cho Công ty TNHH một thành viên Diệp Mai Long An trúng với giá 442 triệu đồng.

Được Ban QLDA Bến Lức chỉ định thầu 18 gói thiết bị

Công ty TNHH một thành viên Diệp Mai Long An có địa chỉ tại Phường Tân An, Tây Ninh đã trúng 29/30 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 21,42 tỷ đồng. Trong đó, công ty trúng với vai trò độc lập hơn 21 tỷ đồng (trên 9 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty chủ yếu cung cấp thiết bị trường học, hội trường, trung tâm văn hóa… tại Ban QLDA Bến Lức. Từ năm 2022 đến nay, công ty đã trúng 18 gói mua sắm thiết bị tại Ban (tất cả đều chỉ định thầu).

Các gói thầu phải kể đến:

Gói thầu thuộc dự án Trường MG Tân Bửu với giá trúng thầu 376 triệu đồng thực hiện trong 120 ngày;

Tại dự án Trường TH&THCS Võ Công Tồn, công ty trúng liền 2 gói thiết bị:

Gói thầu Mua sắm thiết bị giai đoạn 1 có giá dự toán 925 triệu đồng, Công ty TNHH một thành viên Diệp Mai Long An trúng với giá 898 triệu đồng (tỷ lệ tiết kiệm 3,02%) thực hiện trong 150 ngày;

Gói thầu Mua sắm thiết bị giai đoạn 2 với giá trúng thầu 722 triệu đồng thực hiện trong 120 ngày.

Gói thầu mua sắm thiết bị Trung tâm VH-TT xã Lương Bình với giá 875 triệu đồng thực hiện trong 120 ngày;

Tại dự án Trung tâm VH-TT xã Bình Đức, Công ty TNHH một thành viên Diệp Mai Long An được Ban QLDA Bến Lức chỉ định gói mua sắm thiết bị với giá 792 triệu đồng…

Bên cạnh đó, nhà thầu còn trúng gói thầu 04: Lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh của UBND xã Bình Đức với giá 480 triệu đồng thực hiện trong 45 ngày…