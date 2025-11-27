Hà Nội

Bạn đọc

Nhà thầu nào mua sắm thiết bị chuyên dùng của Ban QLDA Long An?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An mới đây đã chỉ định Công ty Dream trúng gói mua sắm thiết bị chuyên dùng với giá hơn 1,853 tỷ đồng.

An Nhiên

Theo đó, dự án mua sắm thiết bị chuyên dùng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA Long An) có tổng mức đầu tư 2,274 tỷ đồng. Dự án với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tế về trang thiết bị phục vụ công việc. Nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, dự án góp phần đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình làm việc.

Gói thầu mua sắm thiết bị có giá 1,91 tỷ đồng, ngày 21/11/2025, Ban QLDA Long An đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream (Công ty Dream) trúng với giá 1,853 tỷ đồng thực hiện trong 40 ngày.

Trước đó, ngày 16/10, Ban QLDA Long An cũng chỉ định Công ty Dream trúng gói thầu thiết bị hạng mục chung thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới các hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh với giá 1,936 tỷ đồng thực hiện trong 45 ngày.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream có địa chỉ tại Phường Long An, Tây Ninh đã tham gia 122 gói thầu, trúng 53 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 432,98 tỷ đồng (trên 7,51 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Mới nhất, ngày 14/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ đã chỉ định công ty Dream trúng gói Mua sắm trang thiết bị của trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên với giá 345 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu Mua sắm thiết bị năm 2025 tại Trường TH&THCS Trần Văn Giàu (Tây Ninh) với giá 218 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm thiết bị các điểm trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2025 tại Ban QLDA huyện Thủ Thừa với giá trúng thầu 3,76 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày.

55.jpg
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Phương đã ký Quyết định liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông – Dịch vụ- Thương mại Miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Công ty Dream trúng với giá 20 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày. Nguồn: MSC

Trước đó, tại dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới các hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh, gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị với giá dự toán 20,5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An đã phê duyệt cho liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông – Dịch vụ- Thương mại Miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Công ty Dream trúng với giá 20 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày…

Bạn đọc

Chân dung New Phúc Điệp: 300 tỷ đồng giá trị trúng thầu và “mối lương duyên” với Việt Thiên Phúc [Kỳ 1]

Công ty New Phúc Điệp nổi lên như một "ông trùm" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại Long An (cũ) với hồ sơ năng lực vô cùng ấn tượng.

Trúng 45 gói thầu do Việt Thiên Phúc mời thầu

Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp (New Phúc Điệp) có địa chỉ tại xã Thạnh Hóa, Tây Ninh đã thể hiện hiệu suất thắng thầu vượt trội so với mức trung bình của ngành.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Thủy lợi Long An tiếp tục trúng gói thầu của Sở NN&MT Tây Ninh

Dự thầu giá thấp hơn đối thủ, Công ty Thủy Lợi Long An đã giành được gói thầu hơn 2,6 tỷ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu thuộc dự án nạo vét rạch Ông Dậm (Sông Vàm Cỏ Tây – Cầu Cai Tài) có tổng mức đầu tư 3,73 tỷ đồng do UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định 5306/QĐ-UBND ngày 26/09/2025.

65.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, ông Đỗ Hữu Phương đã ký Quyết định Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Long An trúng thầu với giá 2,67 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

"Bí ẩn" MST 0318834180 và lịch sử trúng thầu thiết bị giáo dục của Công ty Nguyên Anh [Kỳ 2]

Trong Quyết định phê duyệt trúng thầu tại Trường THPT Cái Bè, Công ty Nguyên Anh được ghi MST 0318834180, khác biệt với MST 0315255192 trong hồ sơ. Nhà thầu này cũng có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các Sở Giáo dục Long An, Lâm Đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh việc liên tiếp trúng các gói thầu với kịch bản 2 nhà thầu tham dự như đã nêu ở Kỳ 1, hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Quốc tế Nguyên Anh (Công ty Nguyên Anh) còn cho thấy một số dấu hiệu đáng chú ý, đặc biệt là sự không nhất quán về Mã số thuế (MST) trong chính hồ sơ trúng thầu.

Quyết định trúng thầu và báo cáo đánh giá... "vênh" MST

Xem chi tiết

