Nhà thầu nào mua sắm thiết bị chuyên dùng của Ban QLDA Long An?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An mới đây đã chỉ định Công ty Dream trúng gói mua sắm thiết bị chuyên dùng với giá hơn 1,853 tỷ đồng.

Theo đó, dự án mua sắm thiết bị chuyên dùng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (Ban QLDA Long An) có tổng mức đầu tư 2,274 tỷ đồng. Dự án với mục tiêu đáp ứng nhu cầu thực tế về trang thiết bị phục vụ công việc. Nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, dự án góp phần đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình làm việc.

Gói thầu mua sắm thiết bị có giá 1,91 tỷ đồng, ngày 21/11/2025, Ban QLDA Long An đã chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream (Công ty Dream) trúng với giá 1,853 tỷ đồng thực hiện trong 40 ngày.

Trước đó, ngày 16/10, Ban QLDA Long An cũng chỉ định Công ty Dream trúng gói thầu thiết bị hạng mục chung thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới các hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh với giá 1,936 tỷ đồng thực hiện trong 45 ngày.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Dream có địa chỉ tại Phường Long An, Tây Ninh đã tham gia 122 gói thầu, trúng 53 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 432,98 tỷ đồng (trên 7,51 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Mới nhất, ngày 14/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ đã chỉ định công ty Dream trúng gói Mua sắm trang thiết bị của trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên với giá 345 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu Mua sắm thiết bị năm 2025 tại Trường TH&THCS Trần Văn Giàu (Tây Ninh) với giá 218 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày;

Gói thầu mua sắm thiết bị các điểm trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2025 tại Ban QLDA huyện Thủ Thừa với giá trúng thầu 3,76 tỷ đồng thực hiện trong 150 ngày.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An, ông Nguyễn Anh Phương đã ký Quyết định liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông – Dịch vụ- Thương mại Miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Công ty Dream trúng với giá 20 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày. Nguồn: MSC

Trước đó, tại dự án Cải tạo, sửa chữa, xây mới các hạng mục tại Trường Chính trị tỉnh, gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị với giá dự toán 20,5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An đã phê duyệt cho liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông – Dịch vụ- Thương mại Miền Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Công ty Dream trúng với giá 20 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày…