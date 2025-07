Nhà thầu Huy Hoàng: Gói 40 tỷ tiết kiệm 0,25%, gói 1,7 tỷ giảm giá 20%?

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH TV-XD TH Huy Hoàng (MST: 4101552082) cho thấy doanh nghiệp này dường như đang hoạt động trên hai "sân chơi" với hai "luật chơi" hoàn toàn khác biệt.

Sân chơi liên danh: Giá trị lớn, cạnh tranh thấp, tiết kiệm "tượng trưng"

Tại các gói thầu do UBND thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát, Bình Định) cũ làm chủ đầu tư, Công ty Huy Hoàng thường xuất hiện với vai trò thành viên liên danh và giành chiến thắng ở các dự án hạ tầng khu dân cư có quy mô rất lớn.

Điểm chung của các gói thầu này là:

1. Giá trị trúng thầu hàng chục tỷ đồng: Các gói thầu đều có giá trị từ 25 tỷ đến gần 40 tỷ đồng.

2. Tỷ lệ tiết kiệm thấp: Giá trúng thầu gần như bằng với giá gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm chỉ từ 0.03% đến 0.25%.

Cụ thể:

Tại Gói thầu Toàn bộ khối lượng công trình Hạ tầng Khu dân cư thôn Chánh Danh, xã Cát Tài (giai đoạn 1) (Mã TBMT: 20220380865-00) do UBND xã Cát Tài làm chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Lý An – Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cát Thành và Công ty TNHH TV-XD TH Huy Hoàng trúng thầu với giá 28.084.214.000 đồng (giá gói thầu: 28.096.131.000 đồng) vào tháng 05/2022. Tiết kiệm 0.04%.

Hay tại gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị công trình: Xây dựng hạ tầng điểm QH khu dân cư số 2-2020 xã Cát Khánh (12,91ha), giai đoạn 1(9,3ha) (Mã TBMT: 20211288528-00) do UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Lý An – Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Tín Thành và Công ty TNHH TV-XD TH Huy Hoàng trúng thầu với giá 37.086.639.000 đồng (giá gói thầu: 37.098.653.000 đồng). Tiết kiệm được 0.03%.

Nguồn MSC

Còn tại Gói thầu Xây dựng hạ tầng KDC đô thị Cát Khánh (Giai đoạn 1) (Mã TBMT: IB2500070441), do UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ làm chủ đầu tư: Liên danh Tín Thành - Huy Hoàng trúng thầu với giá 39.716.297.000 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu (39.819.135.000 đồng) khoảng 0.25%.

Gói thầu Xây dựng hạ tầng điểm dân cư Tây thôn An Quang Tây (giai đoạn 2) (Mã TBMT: IB2400401255), do UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ làm chủ đầu tư: Liên danh Lý An - Huy Hoàng trúng thầu với giá 25.151.862.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu (25.188.337.000 đồng) chỉ khoảng 0.14%.

3. Đối thủ thường bị loại vì năng lực: Trong các cuộc thầu này, các đối thủ cạnh tranh thường bị loại từ sớm vì "không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm", theo các báo cáo đánh giá E-HSDT. Điều này dẫn đến việc liên danh có Huy Hoàng tham gia gần như một mình về đích khi không còn canh tranh về giá.

Sân chơi độc lập: Giá trị nhỏ hơn, cạnh tranh cao, "giảm giá sâu" để thắng

Ngược lại, khi tham gia gói thầu Khối lượng xây dựng công trình: Kiên cố kênh Bờ Nhì – Hệ thống Thạnh Hòa (Mã TBMT: IB2500252435) do Công ty TNHH KTCTTL Bình Định mời thầu, Công ty Huy Hoàng lại áp dụng một chiến lược hoàn toàn khác:

Nguồn MSC

1. Giá trị gói thầu nhỏ hơn: Gói thầu có giá trị 1,767 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với các gói thầu liên danh.

2. Cạnh tranh cao: Có tới 5 nhà thầu tham gia, tạo ra một cuộc đua thực sự.

3. Thắng bằng giá rẻ: Công ty Huy Hoàng đã giảm giá tới 20,8% để giành chiến thắng.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) đưa ra nhận định: “Việc một doanh nghiệp có nhiều chiến lược giá khác nhau là bình thường trong kinh doanh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực đấu thầu sử dụng vốn công, sự khác biệt quá lớn cần được xem xét cẩn trọng. Ở các gói thầu liên danh, việc đối thủ liên tục bị loại vì lý do năng lực trong khi giá trúng thầu sát giá dự toán có thể là một dấu hiệu cần các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng hơn về quá trình lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, nhằm đảm bảo không có các tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh.”

"Mặt khác, ở gói thầu độc lập, việc bỏ giá thấp cho thấy nhà thầu có năng lực cạnh tranh về giá. Trách nhiệm của chủ đầu tư là phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình không bị ảnh hưởng bởi mức giá này. Sự khác biệt trong hai 'sân chơi' cho thấy bức tranh đa dạng của hoạt động đấu thầu, đòi hỏi sự giám sát và minh bạch hóa ở tất cả các khâu," Luật sư Lập kết luận.

Sự thành công của Gói thầu Khối lượng xây dựng công trình: Kiên cố kênh Bờ Nhì – Hệ thống Thạnh Hòa sẽ là một phép thử quan trọng, không chỉ đối với năng lực của Công ty Huy Hoàng mà còn đối với cả năng lực quản lý của Công ty TNHH KTCTTL Bình Định.