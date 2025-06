Nhà thầu Công Nghệ Mới: Trúng nhiều, tai tiếng không ít

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Công Nghệ Mới nổi lên trong lĩnh vực tư vấn giám sát với tỷ lệ trúng thầu cao dù chỉ công khai hơn 30 nhân sự trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thành lập từ tháng 7/2009, Công Nghệ Mới là doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, đặt trụ sở tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM. Ông Lê Huỳnh Bửu Trân hiện giữ vai trò Giám đốc và đại diện pháp luật. Lĩnh vực hoạt động đăng ký gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.

Gia nhập hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014, Công Nghệ Mới có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, chia đều cho hai thành viên góp vốn là ông Trân và ông Lê Huỳnh Thái Bảo, cùng cư trú tại địa chỉ 136/9 KP1, đường TTN01, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

Trúng thầu dày đặc, giá chào cạnh tranh

Từ tháng 12/2014 đến nay, Công Nghệ Mới đã trúng 611 gói thầu các loại, trong đó có 285 gói theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tổng giá trị trúng thầu lên tới khoảng 201 tỷ đồng, gồm gần 7 tỷ đồng từ chỉ định thầu, hơn 153,4 tỷ đồng trúng độc lập, và hơn 47,5 tỷ đồng từ phần giá trị liên danh. Tỷ lệ giá trúng bình quân khoảng 84,37% so với giá dự toán; mức chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 32,41%.

Riêng từ đầu năm 2025 đến ngày 16/6, Công ty đã trúng 21 gói thầu, trong đó có 20 gói tư vấn giám sát qua đấu thầu rộng rãi và 1 gói thẩm định E-HSMT (theo hình thức chỉ định thầu rút gọn), với tổng giá trị hơn 19,3 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là nhiều gói thầu được trúng với giá rất thấp so với dự toán.

Cụ thể, ngày 6/6, Công Nghệ Mới trúng gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai do Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một phê duyệt theo Quyết định số KQ2500197227_2506061826. Giá trúng thầu 390,5 triệu đồng, trong khi giá dự toán 766,9 triệu đồng.

Quyết định số KQ2500197227_2506061826 của Ban QLDA TP.Thủ Dầu Một. Nguồn MSC

Trước đó, ngày 30/5, Công ty tiếp tục trúng Gói TV13 dự án Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm do UBND TP.Bạc Liêu phê duyệt theo Quyết định KQ2500041227_2505301528, với giá trúng 304,8 triệu đồng trên giá dự toán hơn 732 triệu đồng.

Ngày 28/5, Công ty trúng gói giám sát thi công Trường Mầm non Rạng Đông 12 - Cơ sở 3 do Ban QLDA Quận 6 phê duyệt theo Quyết định KQ2500123768_2505280810. Giá trúng hơn 403 triệu đồng, so với dự toán 788 triệu đồng.

Tại TP.Dĩ An, ngày 16/5, Công ty trúng gói giám sát dự án thoát nước đường Bình Thung (QĐ KQ2500139589_2505160846) với giá 600 triệu đồng, so với dự toán 668 triệu đồng. Đáng chú ý, ngày 5/5, Công Nghệ Mới giành quyền giám sát thi công gói Xây lắp & Thiết bị Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B (Khu I) do Ban QLDA huyện Bình Chánh phê duyệt theo QĐ KQ2500054120_2505051358, giá trúng 1,8 tỷ đồng trên giá dự toán 2,07 tỷ đồng.

Hồ sơ nhân sự “mỏng” và hệ lụy của việc “kê khai quá tay”

Mặc dù trúng nhiều gói thầu như vậy, nhưng theo dữ liệu công khai, Công Nghệ Mới chỉ có 36 nhân sự đăng ký, con số bị đánh giá là khá mỏng so với khối lượng công việc lớn mà nhà thầu này đang đảm nhận. Đặc biệt, các gói thầu tư vấn giám sát thường yêu cầu nhân sự chuyên môn cao, làm việc liên tục tại công trường.

Câu hỏi đặt ra là: nhà thầu huy động nhân sự từ đâu, nhất là khi cùng lúc thực hiện nhiều hợp đồng có thời gian trùng nhau?

Theo quy định tại Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT, đối với gói thầu tư vấn, nhà thầu có thể đề xuất nhân sự trong biên chế hoặc thuê ngoài, tuy nhiên phải đảm bảo thực hiện đúng như hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đã cam kết. Nếu nhân sự đã được huy động cho các gói thầu khác trùng thời gian thì bị xem là gian lận trong kê khai.

Không giống như lĩnh vực xây lắp, tư vấn giám sát không cho phép nhà thầu thay thế hoặc bổ sung nhân sự sau khi trúng thầu nếu nhân sự không đúng như hồ sơ dự thầu đã đề xuất.

Thực tế, Công Nghệ Mới không ít lần bị phát hiện vi phạm hợp đồng do bố trí nhân sự không đúng, hoặc nhân sự chủ chốt vắng mặt kéo dài, gây ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình.

Chẳng hạn, tại huyện Hóc Môn (TP HCM), nhà thầu bị xử phạt vì bố trí sai thành phần nhân sự tại gói thầu giám sát dự án nâng cấp rạch Nhum. Theo Quyết định số 352/QĐ-QLDA ngày 30/5/2025, chủ đầu tư nêu rõ nhân sự phụ trách giám sát thường xuyên vắng mặt.

Quyết định xử phạt số 352/QĐ-QLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn. Nguồn MSC

Tại Vĩnh Long, Công ty bị Ban QLDA8 – Cục Đường bộ Việt Nam chấm dứt hợp đồng gói tư vấn giám sát QL54 theo QĐ 1905/QĐ-BQLDA8 ngày 5/9/2023, do bố trí sai nhân sự. Một trường hợp khác tại Long An, Sở GTVT tỉnh này chấm dứt hợp đồng gói tư vấn giám sát ĐT.822 theo QĐ số 1336/QĐ-SGTVT ngày 29/11/2024 vì sử dụng tài liệu giả trong hồ sơ dự thầu.

Việc bị xử phạt và chấm dứt hợp đồng không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nhà thầu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình và tiến độ dự án, đặc biệt khi nhà thầu đóng vai trò tư vấn giám sát – vị trí giám sát khối lượng, chất lượng, an toàn công trường.

Sự đánh đổi giữa giá rẻ và năng lực thực tế

Việc Công Nghệ Mới thường xuyên trúng thầu nhờ giá chào rất thấp đặt ra câu hỏi về chiến lược đấu thầu và năng lực đáp ứng thực tế. Theo một số chuyên gia, trong lĩnh vực tư vấn, việc tiết giảm chi phí đến mức quá thấp dễ dẫn đến cắt giảm chi phí vận hành, đặc biệt là nhân sự, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tư vấn.

Mặt khác, nếu tiếp tục huy động nhân sự "chồng chéo" giữa các gói, nhà thầu có thể vi phạm nghiêm trọng các quy định tại Điều 18 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP – về đánh giá uy tín và xử lý hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Công Nghệ Mới đang là cái tên quen mặt trên hệ thống đấu thầu quốc gia với hàng trăm gói trúng thầu và tốc độ tham gia dự thầu ấn tượng. Tuy nhiên, số lượng nhân sự hạn chế, chiến lược giá thấp và những tai tiếng về vi phạm nhân sự trong quá trình thực hiện đang là “vết gợn” lớn đối với uy tín doanh nghiệp này.

Việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, tuân thủ cam kết nhân sự không chỉ là yếu tố sống còn để giữ uy tín, mà còn là trách nhiệm đối với các công trình công, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và quyền lợi của cộng đồng. Nhà thầu nếu muốn giữ vững vị thế trên thị trường, cần nhìn lại những bất cập để điều chỉnh kịp thời, thay vì chỉ chăm chăm “chào giá rẻ để trúng thầu”.