Cô dâu An Giang đeo trĩu cổ trong đám cưới gây sốt

Cô dâu trong clip là Nguyễn Hoa (quê An Giang). Lễ cưới của cô diễn ra hôm 10/4 tại nhà gái và 15-16/4 tại nhà trai. Nguyễn Hoa chia sẻ, số vàng cô đeo trong ngày cưới là hơn 20 cây. Đây là quà do nhà chồng tặng. “Cô dâu đang đeo khối tài sản lớn trên người đó”, “Chưa biết tương lai ra sao nhưng hiện tại thấy cô dâu thắng đời 1-0 rồi”, “Xin vía lấy chồng được nhiều vàng như cô ấy”,... là một vài bình luận của cư dân mạng. “Hôm làm lễ gia tiên, nhà chồng tôi đem sang hơn 20 cây vàng và 100 triệu đồng tiền mặt. Phía nhà tôi tặng hai vợ chồng 100 triệu đồng tiền mặt và 1 cây vàng”, Hoa nói. Hoa cho biết, lễ gia tiên diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, riêng màn trao vàng kéo dài hơn 30 phút. Dù biết trước sẽ được nhà chồng tặng vàng nhưng khi nhận hơn 20 cây vàng, cô dâu An Giang vẫn bất ngờ. “Tôi vui và cảm động trước tình yêu thương của hai bên gia đình dành cho vợ chồng tôi”, Hoa nói. Nhà chồng Hoa ở Hậu Giang, hai nhà cách nhau 170km. Chồng Hoa lớn hơn cô 10 tuổi, hiện kinh doanh bất động sản tại TPHCM. Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2023 trong một lần làm việc chung. Ấn tượng đầu tiên của Hoa về chồng là vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi. Sự quan tâm tỉ mỉ, chu đáo của anh đã khiến cô rung động. Sau 2 tháng tìm hiểu, cặp đôi chính thức hẹn hò. “Anh ấy quan tâm tới tôi từng chút một. Gia đình anh cũng yêu thương tôi. Gặp được người phù hợp, tôi không thấy khoảng cách tuổi tác là trở ngại”, Hoa chia sẻ.

