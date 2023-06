Tính năng so sánh bất động sản giúp tìm mua nhà thuận tiện như… mua điện thoại

Người dùng có thể đối chiếu 24 trường dữ liệu của gần 400 dự án tại Hà Nội và Hưng Yên.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người mua ở hay đầu tư

Tìm kiếm được sản phẩm BĐS phù hợp với mọi tiêu chí đặt ra, mua được giá đúng là một việc khó với những người mua nhà thiếu kinh nghiệm. Họ thường bị lạc giữa “biển” thông tin thiếu đảm bảo, không có thông số so sánh đối chiếu xác thực các dự án trước khi đưa ra quyết định mua nhà.

Nhằm giúp người mua nhà có đủ thông tin chính xác và chi tiết nhất, từ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt - OneHousing cho ra mắt tính năng so sánh bất động sản, được tích hợp trên công cụ Phân tích & So sánh BĐS. Ở thời điểm ra mắt tính năng, kho dữ liệu đã phân phối tới gần 400 dự án tại Hà Nội và Hưng Yên.

Theo đó, tính năng so sánh bất động sản đưa ra tới 24 trường dữ liệu của mỗi dự án. Các thông tin đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả người mua để ở hay đầu tư, bao gồm: khoảng giá, lịch sử biến động giá, phân khúc sản phẩm, vị trí, tiện ích nội ngoại khu, quy hoạch hạ tầng, chính sách pháp lý, giá thuê tham khảo…

“Người mua nhà hiện nay chủ yếu quan tâm đến giá, vị trí BĐS mà ít để ý đến hệ thống tiện ích, hạ tầng cảnh quan, chất lượng bàn giao và đơn vị quản lý vận hành khu đô thị. Trong khi các yếu tố kể trên đều cấu thành trong giá bán, và quyết định trực tiếp tới chất lượng sống của cư dân cũng như khả năng tăng giá của BĐS trong tương lai. Tính năng so sánh sẽ phần nào đó giúp người mua nhà có đủ thông tin chính xác để đưa ra quyết định mua bán đúng đắn nhất", ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate chia sẻ.

Đối với đội ngũ môi giới, công cụ so sánh cũng giúp họ đưa đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ và chính xác nhất khi so sánh trực quan các dự án mà khách hàng đang quan tâm. Số liệu mang tính xác thực, được đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực Nghiên cứu thị trường – Định giá – Pháp lý cùng thực hiện và thẩm định để giúp đội ngũ tư vấn nắm được sự chuyển động và xu hướng thị trường, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định chính xác nhất.

Tìm mua nhà thuận tiện như… mua điện thoại

Công cụ so sánh bất động sản có khả năng cấu trúc thông tin một cách thông minh để đáp ứng trọn gói các nhu cầu tìm kiếm, so sánh, đánh giá, phân tích BĐS chỉ trong một trang hiển thị. Giống như cách người dùng so sánh cấu hình khi chọn mua giữa các dòng điện thoại, công cụ phân tích và so sánh bất động sản là sản phẩm có khả năng hiển thị số liệu đồng bộ, với thao tác đơn giản, trên mọi thiết bị trực tuyến, trả kết quả ngay tức thì. Người dùng thuận tiện nắm bắt thông tin dự án trên một trải nghiệm xuyên suốt mà không cần tốn thời gian và công sức để tra cứu, kiểm chứng, đối chiếu so sánh trên nhiều kênh thông tin khác nhau.

Tính năng so sánh bất động sản được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự minh bạch của thị trường với nguồn dữ liệu độc quyền của OneHousing được tổng hợp từ hơn 1.000.000 BĐS trong 10 năm qua, chi tiết đến từng mã căn hộ/ số nhà. Tính năng này được tiếp tục cập nhật liên tục xu hướng thị trường và các dự án mới.