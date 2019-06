Tận dụng 3m đất thừa, xây nhà phố nhỏ hẹp rao bán 116 tỷ gây choáng

Một căn nhà phố ở khu Hạ Manhattan, New York, Mỹ với phòng rộng nhất có chiều ngang chỉ 3m sắp được bán với giá 5 triệu USD (~116 tỷ đồng). Căn nhà này được xây dựng trên mảnh đất hẹp còn lại sau khi xây một chung cư gồm có 5 căn hộ bên cạnh. Căn nhà nằm trong khu phố có phong cách kiến trúc đẹp mắt, sang trọng. Ngôi nhà được thiết kế phù hợp với hạn chế về diện tích. So với 2 căn nhà bên cạnh, căn nhà này có chiều ngang khá hẹp. Phòng làm việc nằm tại tầng 1 của căn nhà. Phòng làm việc nằm tại tầng 1 của căn nhà. Ngôi nhà nằm trong khu Seaport ở New York, mọi thứ đều sạch sẽ. Ở mặt trước của căn nhà là các cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng vào trong để tạo sự thoáng mát, giảm cảm giác chật chội. Có 3 phòng tắm lớn và một phòng tắm nhỏ trong nhà. Trên tầng cao nhất có sân thượng thoáng, rộng để ngắm cảnh xung quanh. Ngôi nhà còn có 1 tầng hầm làm nơi chứa đồ và giặt là quần áo. Ngôi nhà rộng 251m2, với 3 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Phòng rộng nhất trong căn nhà chỉ có chiều ngang là 3m nhưng cả căn nhà vẫn được "hét" mức giá cao. Phòng khách trong căn nhà có nội thất đơn giản. Mặt trước của căn nhà là kính và các cột bằng thép. Căn nhà cấp 4 mộng mơ - Nguồn Youtube

