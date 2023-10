Mạng lưới môi giới bất động sản công nghệ đón đầu thị trường phục hồi

Sự kiện với chủ đề “Thu nhập dẫn đầu, bứt phá sự nghiệp” diễn ra tại Sân vận động Quần Ngựa thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia hàng đầu lĩnh vực BĐS và gần 1.000 môi giới. OneHousing xây dựng mạng lưới môi giới công nghệ, thông qua sàn Thương mại điện tử rộng lớn về Bất động sản tại Việt Nam, phân phối các sản phẩm căn hộ, thổ cư, nhà phố, biệt thự dự án… Mạng lưới hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ, nơi các môi giới đóng góp nguồn cung (người bán) hay nguồn cầu (người mua) đều có thể gặp được nhau, khớp nối nhu cầu, chốt giao dịch, ghi nhận hoa hồng trong hệ thống của OneHousing.

Được giới chuyên gia đánh giá cao

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, trong 9 tháng đầu năm những dấu hiệu hồi phục của thị trường BĐS nhà ở ngày càng rõ nét. Từ Quý 2 năm 2023, thị trường BĐS nhà ở đã có những khởi sắc so với quý 1 và xu hướng này tiếp tục trong quý 3. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong quý 4.

Cùng đó, thị trường từ cuối 2023 đang đón dòng tiền lớn từ tiền gửi tiết kiệm và chứng khoán sang. Nhiều nhà đầu tư đã tích lại cả niềm tin, nhu cầu và tài chính trong suốt hơn 1 năm trầm lắng của thị trường vừa qua, nên từ quý 4 năm nay sẽ có đà để giao dịch bùng nổ hồi phục.

Từ sự am hiểu thị trường, khách hàng và kiểm chứng của dữ liệu, OneHousing chuẩn bị đón sóng mới của thị trường BĐS bằng việc ra mắt Mạng lưới môi giới BĐS công nghệ OneHousing và nền tảng công nghệ phục vụ giao dịch bất động sản.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc One Mount Real Estate tại sự kiện.

“OneHousing đã chuẩn bị 3 năm để ngày hôm nay ra mắt mạng lưới môi giới bất động sản công nghệ. Chúng tôi chuẩn bị về nền tảng công nghệ, dữ liệu thị trường, hệ thống quản lý vận hành quy chuẩn theo mô hình quốc tế, hậu thuẫn tài chính vững mạnh, những nhân tài ở mọi lĩnh vực, thương hiệu uy tín, danh mục khách hàng đáng ao ước, nguồn hàng dồi dào chất lượng…”, Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc One Mount Real Estate nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing cho biết, ngay trong năm 2024, bên cạnh nắm giữ 35% thị phần BĐS cao cấp tại Hà Nội ở thị trường sơ cấp, OneHousing mở rộng quỹ hàng chuyển nhượng bao phủ thị trường Hà Nội lên tới 15.000 căn nhà, trong đó có 10.000 căn nhà phố và 5.000 căn chung cư, thấp tầng dự án. Quỹ hàng liên tục được mở rộng, từ nguồn hàng tiềm năng 2 triệu BĐS đã được xác thực bởi OneHousing và từ chính lực lượng môi giới trong mạng lưới hợp tác mang về.

“Quỹ hàng của OneHousing là hàng thật, giá thật, có tính xác thực cao nhất trên thị trường. Các BĐS này luôn có giải pháp tài chính “may đo” phù hợp với từng sản phẩm do Techcombank xây dựng, từ đó tăng khả năng thanh khoản, cũng như giúp môi giới giảm thiểu tối đa rủi ro pháp lý và hoa hồng khi có OneHousing đứng ra bảo chứng giao dịch", ông Trung cho hay.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousingm

Xu hướng đưa công nghệ vào các giao dịch BĐS nhận được sự đồng tình của các chuyên gia. TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết, giai đoạn thị trường càng cạnh tranh cao hơn, khách hàng khắt khe hơn thì các môi giới lại càng phải cần thay đổi để chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt cần ứng dụng công cụ công nghệ trong quản trị các hoạt động hành nghề, quản trị dữ liệu thông tin, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

"Tôi cho rằng đó công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để tạo ra sự thành công của người làm nghề môi giới”, ông Đính cho hay.

Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định nâng tầm chất lượng đội ngũ môi giới là xu hướng tất yếu mà các nhà phân phối BĐS đều phải hướng đến, giúp họ tạo được sự tin tưởng của thị trường, cộng đồng các chủ đầu tư.

Cùng đóng góp ý kiến tại sự kiện của OneHousing, t TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, công nghệ sẽ đóng vai trò là trợ thủ đắc lực cho người môi giới thúc đẩy nhanh giao dịch, với những thông tin minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và bán:

“Thị trường BĐS đang tồn tại thực trạng bất đối xứng thông tin giữa người mua và bán. Nhiệm vụ của môi giới cung cấp thông tin một cách chính xác, chuẩn mực, để người mua và người bán có thể lựa chọn, ra quyết định. Thông tin đảm bảo chính xác, minh bạch chỉ có thể đến từ dữ liệu thực của thị trường - thông qua các nền tảng công nghệ", vị chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của các nền tảng BĐS công nghệ (Proptech) trong giao dịch BĐS hiện nay.

Tăng tính minh bạch cho thị trường BĐS

Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường BĐS Việt Nam còn nhiều vùng xám với tình trạng hàng ảo, giá ảo. Khi có nhu cầu tìm mua BĐS để đầu tư hay an cư, cũng như khi cần bán BĐS - cả người mua và người bán dễ bị dẫn dắt vào “ma trận" các thông tin thiếu chính thống, khiến họ thất thế trong giao dịch. Giới chuyên môn cho rằng, việc ứng dụng nền tảng công nghệ để minh bạch hóa các thông tin, giúp các bên tham giao dịch có quyết định sáng suốt - là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ được các thành phần tham gia thị trường. Xu hướng này đã được kiểm chứng thành công ở các nước phát triển như Mỹ, Úc, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Thị trường BĐS Việt Nam còn nhiều vùng xám với tình trạng hàng ảo, giá ảo. (Ảnh minh hoạ)

Nhìn thấy cơ hội có thể góp phần bảo vệ quyền lợi của những thành phần tham gia giao dịch BĐS, OneHousing đã dày công xây dựng bộ công cụ công nghệ, góp phần thúc đẩy minh bạch thị trường, giúp người mua - người bán - người môi giới khi bước vào giao dịch đều có những thông tin chính xác, đa chiều về BĐS để gia tăng quyết định và tiết kiệm thời gian.

Công cụ định giá nhà: OneHousing phát triển dựa trên nguồn dữ liệu độc quyền hơn 2 triệu Bất động sản thu thập trong hơn 10 năm qua, bao gồm các sản phẩm dự án cao tầng, nhà liền kề, biệt thự thấp tầng và thổ cư. Đặc biệt với nhà thổ cư, OneHousing sở hữu dữ liệu định giá 90% tổng mặt phố tại Hà Nội, tiến tới định giá từng căn hộ trên mọi mặt phố.

Người dùng chỉ cần 30 giây, thao tác 100% trực tuyến và miễn phí để nắm bắt giá trị thực của căn nhà. Kết quả được ngân hàng bảo lãnh và chấp thuận để xác định hạn mức vay thế chấp. Công cụ đóng vai trò quyết định để môi giới thuyết phục và đưa ra mức giá để cả 2 bên đều chấp nhận.

Công cụ phân tích và so sánh BĐS, cung cấp những thông tin chính thống, chính xác và đầy đủ nhất về sản phẩm BĐS - với hơn 100 trường thông tin chi tiết. Thông qua công cụ, môi giới nắm bắt tường tận về dự án, sản phẩm BĐS, phân tích sâu và dự báo xu hướng để tư vấn cho khách hàng so sánh và đưa ra quyết định. Đây chính là công cụ tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho các bạn với phần còn lại của môi giới trên thị trường.

Nền tảng Từ điển nhà ở duy nhất trên thị trường, với 2 triệu BĐS được xác thực trên hệ thống, tổng hợp gần 300 trường thông tin cho mỗi căn nhà, như: diện tích, hướng, pháp lý, dữ liệu lịch sử giao dịch, quy hoạch, tiện ích, mật độ cư dân, giao thông, các dịch vụ xung quanh… Đây bộ từ điển để môi giới và khách hàng của OneHousing nhanh chóng có đầy đủ thông tin chi tiết nhất về mỗi bất động sản trong tầm ngắm.

Giám đốc công nghệ sản phẩm của One Mount Real Estate - ông Huỳnh Tấn Đạt cho biết, cuối 2024, số lượng BĐS được OneHousing xác thực sẽ lên đến 5 triệu căn nhà; phủ tới 90% thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cũng như giúp OneHousing mở ra nguồn hàng chuyển nhượng tiềm năng dồi dào, khớp mọi nhu cầu khách hàng của mạng lưới môi giới.