Khám phá tòa nhà Hoàng tử Harry và Công nương Meghan sinh sống

Nằm cách phía nam lâu đài Windsor, hạt Berkshire nửa dặm, Frogmore House được xây vào năm 1680 và trở thành nơi ở của Hoàng gia Anh vào năm 1792. Ảnh: Shutterstock. Frogmore Cottage gồm 10 phòng ngủ và là món quà cưới mà Nữ hoàng Elizabeth II dành tặng cho vợ chồng Hoàng tử Harry. Ảnh: The Sun. Theo The Sun, hàng triệu bảng Anh sẽ được chi cho việc tu sửa căn nhà, giúp nó trở nên sang trọng hơn với những tiện ích như nhà trẻ, phòng gym, phòng yoga. Hoàng gia Anh không công khai con số cụ thể trước dân chúng. Ảnh: Shutterstock. Frogmore House nằm trên mảnh đất rộng hơn 141.000 m2. Trong ảnh là các thành viên Hoàng gia Anh đang đi dạo trong khuôn viên dinh thự vào năm 1968. Ảnh: Getty. Lăng mộ Hoàng gia tại khuôn viên Frogmore House, nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert, được hoàn thiện vào năm 1871. Ảnh: Royal Windsor. Bên trong ngôi mộ. Ảnh: Derry Moore. Khu vườn ở đây được xây dựng vào những năm 1790 với những hồ nước uốn lượn cùng những cây cầu mang phong cách Picturesque. Ảnh: Royal Windsor. Tàn tích nhà vườn mang kiến trúc Gothic được thiết kế bởi James Wyatt và phòng trà của Nữ hoàng Victoria vẫn còn tồn tại. Ảnh: Royal Windsor. Hành lang độc đáo bên trong Frogmore House. Ảnh: Alamy. Tòa nhà lưu trữ nhiều bức chân dung lịch sử của các thành viên hoàng gia. Ảnh: RCT. Nội thất hoàng gia sang trọng, quý phái. Ảnh: TripAdvisor. Phòng Mary Moser, được vẽ riêng cho Nữ hoàng với những hoạt tiết hoa lá rực rỡ, đầy màu sắc. Ảnh: Royal Collection.

