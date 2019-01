Đột nhập căn biệt thự chồng đại gia tặng Phan Như Thảo và con gái

Phan Như Thảo là một diễn viên thực lực kiêm người mẫu nổi tiếng. Cô từng khiến dân tình chao đảo bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang lên “như diều gặp gió” thì Phan Như Thảo lại có quyết định đột ngột… Cô bất ngờ kết hôn cùng đại gia lớn tuổi, từng có 3 đời vợ. Cuộc tình của chân dài và đại gia này từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Người ta cho rằng Phan Như Thảo dại dột nên mới về làm… “vợ lẽ” của đại gia, làm mẹ kế của con chồng. Thế nhưng, sau 2 năm cưới chồng, Phan Như Thảo khiến những người từng chê bai, lên án mình phải “câm nín”. Bởi, chồng cô – đại gia Đức An không chỉ yêu thương, chiều chuộng cô hết mực mà còn không ngại chi vài chục tỷ ra mua nhà tặng vợ. Bên cạnh đó, người chồng đại gia cũng chẳng ngại xuống bếp nấu ăn, chỉ cần Phan Như Thảo vui là được. Ngoài căn biệt thự có giá trị 100 tỷ ở sườn đồi Đà Lạt, Phan Như Thảo còn sở hữu 2 căn biệt thự khác ngay tại TP. HCM. Hai căn biệt thự này nằm đối diện nhau, mỗi căn có giá trị 44 tỷ đồng. Tất cả 3 căn nhà xa hoa này đều do đại gia Đức An mua tặng vợ 4 và con gái nhỏ Bồ Câu. Căn biệt thự được Phan Như Thảo gọi bằng cái tên thân thương "chuồng Bồ Câu" (Bồ Câu là tên gọi ở nhà của con gái cô). Được biết, tổng trị giá của căn thiệt thự khoảng 25 tỷ đồng, thiết kế và trang trí theo đúng sở thích của 2 vợ chồng. Bao quanh căn biệt thự là đồi thông lãng mạn. Phía trước có hồ nước nhỏ trồng những khóm cây nhỏ xanh mướt mắt. Căn biệt thự này được đại gia Đức An tự tay thiết kế, lên ý tưởng và bài trí nội thất. Đây là phòng ngủ thiên thần nhỏ nhà Phan Như Thảo được cô gọi là “chuồng bồ câu” theo tên gọi ở nhà của con gái. Thiết kế căn nhà theo tên gọi của con gái nhỏ Bồ Câu, bởi vậy căn phòng ngủ này trông chẳng khác chiếc chuồn bồ câu xinh xắn. Bên trong đó được vợ chồng cô dùng những gam màu sáng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng và gỗ tươi sáng. Hơn nữa, nhờ sử dụng cửa kính nên ánh sáng bên ngoài có thể len lỏi vào từng góc phòng. Như vậy, căn phòng sẽ luôn sáng sủa, thoáng mát. Bên ngoài căn biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc cổ Trung Hoa. Lấy điểm nhấn là suối đá thiên nhiên bên hồ nước trong veo, nó tạo nên không khí dễ chịu. Nơi này còn tốt hơn rất nhiều khu nghỉ dưỡng nữa kìa. Bên trong căn biệt thự, mọi thứ được làm theo phong cách châu Âu. Toàn bộ bên trong căn nhà đều được sử dụng màu trắng làm chủ đạo. Một số món đồ như bàn ghế bên trong đều được phối màu cẩn thận. Không quá rực rỡ, chồng Phan Như Thảo chỉ kết hợp 2 gam màu đen trắng. Thế nhưng nhờ vậy mà căn biệt thự trở nên hiện đại và sang chảnh hơn.. Ngoài những lúc đi làm, cứ về nhà thì góc bếp trở thành “cứ địa” của đại gia Đức An.

