Cô gái biến xe bus thành nhà đẹp như mơ, đấng mày râu kinh ngạc

Không ít người cho rằng công việc sáng tạo là của đàn ông nhưng người phụ nữ dưới đây đã chứng minh, phái đẹp có thể làm được nhiều điều ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Chiếc xe bus được mua với giá 7.000 USD.

Cô gái đó là Jessie Lipskin 30 tuổi, người đã biến một chiếc xe bus bỏ đi thành một căn nhà trong mơ của mình. Chiếc xe bus được cô mua trên eBay với giá 7.000 USD vào năm 2015 và sau 3 năm, nó đã trở thành ngôi nhà đầy đủ tiện nghi dưới bàn tay của cô gái này.



Chia sẻ lý do chọn dòng xe bus Greyhound truyền thống thay vì những chiếc xe hiện đại vì nó thực sự đẹp hơn rất nhiều. Những người bạn của cô giúp cô lái xe đến New York nơi cô bắt đầu công việc của mình, sau đó chuyển nó tới Asbury Park, New Jersey nơi chiếc xe được hoàn thiện thành ngôi nhà và ở đó tới nay.

Cô đã thuê một số người làm cùng với chi phí 125.000 USD để hoàn thiện công việc. Chiếc xe bus đúng là ngôi nhà hoàn thiện với đủ vật dụng như lò nướng, bếp, máy giặt, máy sấy, máy nước nóng, bể chứa…

Mặc dù rất yêu thích ngôi nhà đặc biệt từ xe bus của mình nhưng cô đã rao bán nó với giá 149.000 USD vì chiếc xe quá lớn nên cô không thể lái nó một mình trong khi cô đang lên kế hoạch cho một vài chuyến đi sắp tới.

Những hình ảnh về ngôi nhà xe bus đầy đủ tiện nghi, thiết kế độc đáo: