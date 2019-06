'Chuồng cọp' bao phủ khu chung cư đắc địa Thủ đô

Khu chung cư A6 Giảng Võ nằm trên đường Trần Huy Liệu (quận Ba Đình, Hà Nội), lâu nay được xem là vị trí đắc địa ở các phố trung tâm và cạnh hồ Giảng Võ nhưng nay "phình" ra bởi hệ thống "chuồng cọp" kiên cố với đủ kiểu lấn chiếm gây lo ngại về an toàn PCCC. Do không xử lý nghiêm từ đầu của cơ quan chức năng nên hàng loạt "chuồng cọp" đua nhau mọc lên theo kiểu "nhà này làm được thì nhà kia cũng làm được". Thậm chí có những "chuồng cọp" ở khu chung cư Giảng Võ đua ra hẳn 4-5m, ngang một căn phòng nhỏ gây mất mỹ quan đô thị và an toàn về chất lượng công trình và PCCC. Chuồng cọp ở đây đều được kiên cố bởi hàn sắt quây rào tôn. Chung cư trở nên nhếch nhác mất an toàn, mất thẩm mỹ với những “chuồng cọp” kiên cố.Chung cư A6 Giảng Võ nằm vị trí đắc địa của quận Ba Đình ngay trở nên nhếch nhác và mất an toàn bởi hệ thống "chuồng cọp" đua nhau mọc lên. Một "chuồng cọp" tầng 8 chẳng khác gì một căn hộ "lơ lửng" vừa hoàn thiện xong, trong khi cơ quan chức năng hầu như không có động thái xử lý. Chung cư A6 cao 9 tầng do Cty Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội (thuộc TCty ĐT&PT nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư, xây dựng với mục đích tái định cư và kinh doanh. "Tại tòa chung cư A6 Giảng Võ, nhiều hộ gia đình đang tiếp tục cơi nới bằng rào sắt kiên cố và những "chuồng cọp" mới sẽ mọc lên, làm sau sẽ lớn hơn làm trước, trong khi chính quyền hầu như không có biện pháp ngăn chặn hay xử lý kiên quyết", một người dân A6 Giảng Võ bức xúc. "Chuồng cọp" tại căn hộ số 511, tập thể A6 Giảng Võ đang được hoàn thiện nổi bật hơn hẳn với xung quanh khi đua ra thành hẳn một phòng, một căn hộ Hệ thống chuồng cọp rất phức tạp, đặc biệt là mất an toàn PCCC khi xảy ra cháy nổ. "Tôi sợ hãi khi nhìn thấy chung cư này, khi các căn hộ đua nhau làm chuồng cọp. Đặc biệt là khi có cháy nổ xảy ra thì không biết xử lý thế nào. Nếu có điều kiện tôi sẽ không mua nhà khu vực này", một người dân chia sẻ.

