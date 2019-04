Chiêm ngưỡng biệt thự tím siêu lãng mạn của nghệ sĩ Hồng Tơ

Khác với 2 căn biệt thự to oành trước đó, nghệ sỹ Hồng Tơ có diện tích hơn 200m2. 100m2 được anh sử dụng để làm sân vườn và bãi đỗ xe, diện tích còn lại thì xây nhà và làm một con hẻm nhỏ rộng 12m, dài 20m. Con hẻm này chỉ với mục đích giúp Hồng Tơ bố trí hòn non bộ dễ dàng và trông đẹp hơn mà thôi. Điều đặc biệt trong nhà Hồng Tơ chính là gam màu tím. Anh không chọn những gam màu thanh lịch, sang trọng như những nghệ sỹ khác trong showbiz mà lại chọn tone tím. Bởi, đây là gam màu mà vợ anh thích nên… làm thôi. Trên tường còn đặc biệt thiết kế tượng nữ thần tự do vì nhìn vào đó anh sẽ nhớ tới những người thân yêu đang sống bên Mỹ.