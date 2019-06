CEO Group “đắp chiếu”, sa lầy bao nhiêu dự án “đất vàng“?

CEO Group “đánh rơi” đất vàng D27 Cầu Giấy khó hiểu



Phối cảnh dự án Seven Star mà CEO Group từng không ít lần khoe với giới đầu tư bất động sản.

Theo thông tin từ Nhadautu, Seven Star nằm trong lô đất rộng 2,2ha được UBND TP Hà Nội chỉ định cho liên danh Công ty cổ phần đầu tư Bảo Việt, Công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long và Công ty cổ phần đầu tư CEO thực hiện dưới hình thức BT từ năm 2011. Lô đất D27 được chia ra làm 4 tiểu lô. Phần BT là Tiểu lô D27.a được quy hoạch xây dựng Tòa nhà văn phòng các hội và hiệp hội. Phần đối ứng tại các Tiểu lô D27.b, Tiểu lô D27.c, D27.d quy hoạch xây dựng dự án khu hỗn hợp, trường tiểu học và trường trung học cơ sở và CEO Group góp vốn khoảng 25% tại dự án này.

Dự án Seven Star là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp được xây dựng trên lô đất D27 thuộc KĐT mới Cầu Giấy (Hà Nội), với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Theo dự kiến ban đầu của, Seven Star được khởi công trong tháng 12/2010 và hoàn thành trong quý IV/2013. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn dậm chân tại chỗ gây lãng phí rất lớn. Đáng nói hơn, khu đất còn xuất hiện các công trình sử dụng sai mục đích, không có dấu hiệu nào cho thấy chủ đầu tư có ý định triển khai. Thậm chí, trong Báo cáo tài chính của CEO Group từ năm 2013 trở đi, dự án Seven Star luôn nằm ngoài danh mục các dự án được đầu tư.