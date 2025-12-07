Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, Nam Trung Bộ dự báo mưa lớn

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi sang hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

9.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi sang hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ. Tới 13h ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Palawan, Philippines. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm cấp 3 thuộc khu vực biển phía Đông Nam giữa Biển Đông.

Thời điểm 13h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông, thuộc cấp 3, khu vực biển phía Nam giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa).

Các chuyên gia nhận định, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng suy yếu dần. Từ sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về thời tiết trong tuần tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm 8/12 đến ngày 16/12: khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 12 đến 13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13 đến 14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 11 đến 13/12 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13 đến 14/12 có nơi rét đậm. Khu vực Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: từ ngày 8 đến 10/12 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày 11/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13 đến 15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 9 đến 11/12 và ngày 13 đến 14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 10 đến 12/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#áp thấp nhiệt đới #Biển Đông #mưa lớn #Nam Trung Bộ #thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Đóng đèo Prenn vì sạt lở lớn, giao thông vào Đà Lạt tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá và cây rừng từ taluy cao đổ xuống vùi lấp mặt đường đèo Prenn, buộc lực lượng chức năng tạm thời cấm phương tiện qua lại.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời đóng đèo Prenn từ ngày 4/12 sau khi ghi nhận một điểm sạt trượt quy mô lớn làm đất đá và cây rừng từ taluy dương cao hàng chục mét đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến giao thông qua cửa ngõ chính vào Đà Lạt bị tê liệt.

19.jpg
Đất đá tiếp tục dịch chuyển từ taluy cao, nguy cơ gây thêm sạt trượt trên tuyến đèo Prenn.
Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mưa lũ phức tạp, Lâm Đồng tổ chức di dời dân đến điểm an toàn

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở phường Hàm Thắng ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Địa phương đã triển khai các biện pháp sơ tán dân.

c14fc915-f3b3-4391-8b7d-d7d3a9c91af4.jpg
Trưa 4/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) phát lệnh di dời khẩn cấp người dân tại nhiều khu phố đang bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài. Các hộ dân ở vùng nguy hiểm được yêu cầu chuyển đến các điểm sơ tán an toàn ngay trong sáng nay.
3516621730004905371.jpg
Ghi nhận của Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân tại các khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Ung Chiếm, Thắng Hòa, Phú Thành, Phú Hòa, Phú Thịnh, Phú Xuân và Phú Mỹ được hướng dẫn về trú tạm tại các trường học, nhà văn hóa và những ngôi nhà kiên cố trên địa bàn.
Xem chi tiết

Xã hội

Đèo Gia Bắc lại sạt lở, QL28 bị chia cắt do mưa lớn

Hai điểm sạt lở lớn vùi lấp mặt đường QL28, buộc lực lượng chức năng phong tỏa đèo và khẩn trương mở đường tạm.

Khuya 3/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bùn đất từ ta luy núi tại Km43 và Km53 tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Lực lượng CSGT đang ứng trực tại hai đầu đèo để điều tiết, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

3-12-3.jpg
Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc, bùn đất phủ kín mặt đường QL28. Ảnh: CSGT
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới