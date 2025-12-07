Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, Nam Trung Bộ dự báo mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi sang hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ. Tới 13h ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Palawan, Philippines. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm cấp 3 thuộc khu vực biển phía Đông Nam giữa Biển Đông.

Thời điểm 13h ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông, thuộc cấp 3, khu vực biển phía Nam giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa).

Các chuyên gia nhận định, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng suy yếu dần. Từ sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về thời tiết trong tuần tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm 8/12 đến ngày 16/12: khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng ngày 12 đến 13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13 đến 14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Từ khoảng ngày 11 đến 13/12 có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, từ đêm 13 đến 14/12 có nơi rét đậm. Khu vực Quảng Trị, TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: từ ngày 8 đến 10/12 và ngày 16/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày 11/12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 13 đến 15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 9 đến 11/12 và ngày 13 đến 14/12 có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 10 đến 12/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

