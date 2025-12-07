Hà Nội

Xã hội

Nợ 100.000 tệ để đánh bạc, người đàn ông ngoại quốc bị 'giam lỏng'

Vay 100.000 tệ để đánh bạc, người đàn ông Trung Quốc bị đồng hương 'giam lỏng' trong khách sạn ở Đà Nẵng để ép trả nợ.

Thanh Hà

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai của cô tên Wang W.Q (35 tuổi) đang ở tại khách sạn P.L trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn có dấu hiệu bị người khác bắt giữ.

kk.png
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với nhóm đối tượng. (Ảnh Công an TP Đà Nẵng)

Đến 23h cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra khách sạn nói trên. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại 2 phòng của khách sạn này có Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, trú phường Thanh Khê) ở cùng một người Trung Quốc tên Ye Cheng (35 tuổi); Hứa Phú Đức (47 tuổi, trú phường Cẩm Lệ) ở cùng một người Trung Quốc là Wang W.Q.

Sau khi xác minh nhanh các đối tượng Trung và Đức, nhận thấy cả 2 được người khác thuê để giam giữ người Trung Quốc liên quan đến việc mượn tiền tại sòng bạc nên đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào sáng ngày 30/11/2025, Wang W.Q đến một khách sạn trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn thì gặp Ma Xingfa và hỏi vay số tiền 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 360 triệu đồng) để đánh bạc.

Tại đây, qua lời phiên dịch và hướng dẫn của Mai Thanh Duy (người Việt Nam), Wang viết giấy nhận nợ 100.000 Nhân dân tệ. Đổi lại, Ma Xingfa giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân của Wang, bao gồm hộ chiếu và visa.

Đến trưa ngày 30/11, Wang W.Q thua hết số tiền 100.000 Nhân dân tệ nên bị Ma Xingfa đưa về giam giữ tại một phòng khách sạn H.A.

Trưa ngày 1/12, do Wang chưa có tiền trả nợ nên Ma Xingfa điện thoại cho Đức chở Wang đi về khách sạn P.L (đường Trần Quốc Hoàn, phường Ngũ Hành Sơn) và “giam lỏng” tại đây, dưới sự giám sát của Đức và Trung.

Theo lời khai của Ma Xingfa, ngoài vụ việc vừa bị phát hiện thì trước đó, đối tượng này cũng đã bắt và giam giữ 2 người khác liên quan đến việc vay tiền đánh bạc tương tự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

