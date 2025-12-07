Hà Nội

Vì sao không nên mở khóa điện thoại bằng vân tay, khuôn mặt

Số hóa

Vì sao không nên mở khóa điện thoại bằng vân tay, khuôn mặt

Sinh trắc học tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật, dễ bị giả mạo và lạm dụng.

Thiên Trang (TH)
Vân tay và khuôn mặt từng được coi là chuẩn mực bảo mật di động nhờ sự tiện lợi và tốc độ.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cảnh báo công nghệ này tiềm ẩn rủi ro mà người dùng ít nhận ra.
Chỉ cần một khoảnh khắc mất cảnh giác, điện thoại có thể bị mở bằng ép buộc hoặc giả mạo.
Dữ liệu nhạy cảm như email, tin nhắn, ngân hàng dễ bị lộ trong vài giây khi thiết bị thất lạc.
Các ứng dụng liên kết sinh trắc học tạo ra “chuỗi mở khóa”, khiến việc sao chép dữ liệu dễ dàng.
Nghiên cứu của Cisco Talos cho thấy vân tay có thể bị giả bằng máy in 3D giá rẻ với tỷ lệ thành công cao.
Một khi vân tay bị lộ, người dùng không thể thay đổi như mật khẩu, rủi ro kéo dài lâu dài.
Công nghệ này còn dễ bị lạm dụng trong tình huống bất lợi hoặc giảm độ chính xác theo thời gian.
GALLERY MỚI NHẤT